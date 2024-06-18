Ані одружитися, ані влаштуватися на роботу: адвокатка розповіла, що не можна буде зробити без військового квитка

Міністр юстиції Денис Малюська, який раніше заявляв, що в Україні частіше вимагатимуть військово-облікові документи для отримання державних послуг, розповів про мету нововведень, які ініціює його відомство.

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В ефірі програми «Це ніхто не буде дивитися» в інтервʼю Еммі Антонюк він, зокрема, наголосив, що певні зміни необхідні, аби військовозобов'язаний «з'явився на радарах держави», щоб було зрозумілим, де людина перебуває, хто вона і які є засоби зв’язку.

«Це нормальний, правильний, природний процес. Процес триває. Я не можу сказати, що ми повсюдно запровадили такі механізми. Але, на моє переконання, він буде з’являтись все частіше. Все частіше для надання послуг військовозобов’язаним держава буде запитувати військово-обліковий документ», — сказав Денис Малюська.

Він зазначив, що виняток становитимуть лише «критично важливі» послуги та послуги, пов'язані з дітьми та сім'єю.

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У той же час адвокатка Марина Бекало у коментарі сайту ТСН.ua розповіла, що станом на сьогодні без військово-облікового документу чоловікам від 18−60 років неможливо отримати консульські послуги за кордоном.

«Які ці послуги? Наприклад, отримання паспортного документу, посвідчення довіреностей, договорів, засвідчення документів, реєстрація актів цивільного стану», — зазначила адвокатка.

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Втім, з цього правила є виключення. Так, без військово-облікового документу можна:

оформити посвідчення особи на повернення в Україну;

вчинити консульські дії щодо дітей громадянина України, другий з батьків яких є іноземцем або особою без громадянства;

вчинняти дії за заявами громадян України, які перебувають під арештом, затримані чи позбавлені волі за кордоном.

За словами Марини Бекало, на території України без наявного військово-облікового документу буде неможливим:

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подати заяву на реєстрацію шлюбу;

оформити паспортні документи;

оформити посвідчення водія;

вступити на навчання до закладу освіти;

бути прийнятим на роботу;

подати документи на МСЕК на встановлення інвалідності.

Коментуючи деякі твердження міністра юстиції, адвокатка зазначила: «З приводу заяв пана Малюськи щодо державної реєстрації прав на нерухоме майно, то поки що вони безпідставні. Зареєструвати право на нерухоме майно — земельні ділянки, житлову чи нежитлову нерухомість — без військово-облікового документу поки що можливо». Це стосується і оформлення права власності на рухоме майна — транспортні засоби.

«Але судячи з того, з якими темпами обмежуються права військовозобов’язаних чоловіків віком від 18−60 років, зокрема в отриманні адміністративних послуг, то ймовірно, скоро слід очікувати змін і у питаннях державної реєстрації прав на рухоме та нерухоме майно», — вважає вона.

Нагадаємо, що відсьогодні у застосунку «Резерв+» для військовозобов'язаних з'явився новий механізм — QR-код, завдяки якому електронний військово-обліковий документ має таку ж юридичну силу, як паперовий.

Фото з мережі

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