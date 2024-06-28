У якому разі фізособа не може розірвати договір про добровільну сплату ЄСВ

Українців активно стимулюють до добровільної участі у сплаті єдиного внеску, що дозволить у майбутньому розраховувати на пристойну пенсію за віком.

ВІДЕО ДНЯ

Проте чи має право фізична особа у зв’язку з працевлаштуванням розірвати укладений договір про добровільну участь у сплаті єдиного внеску, термін дії якого не минув?

У Пенсійному фонді роз'яснили, що Законом України № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» зі змінами та доповненнями визначено перелік платників, які мають право на добровільну сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Такі особи беруть добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування протягом строку, визначеного в договорі про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, але не менше одного року (крім договорів про одноразову сплату).

РЕКЛАМА

Відповідно до абзацу другого п. 1 частини восьмої ст. 10 Закону № 2464 договір про добровільну участь може бути достроково розірваний застрахованою особою за її бажанням, якщо договір діяв не менше одного року.

Однак, у разі набуття застрахованою особою відповідно до Закону № 2464 зобов’язань щодо участі в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування договір про добровільну участь може бути достроково розірваний територіальним органом ПФУ.

РЕКЛАМА

Тобто, фізична особа, яка виявила бажання на добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування укладає договір про добровільну участь у сплаті єдиного внеску на термін визначений у договорі, але не менше одного року.

Таким чином, розірвати договір достроково, впродовж першого року дії, може лише територіальний орган за умови набуття застрахованою особою зобов’язань щодо участі в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування (працевлаштування).

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» пояснили алгоритм, за яким діти зможуть «докупити» страховий стаж батькам для виходу на пенсію.

20

Читайте нас у Facebook