Податкова служба отримає доступ до інформації про рахунки українців у іноземних банках: кому варто хвилюватися

Адвокат Марина Бекало, яка раніше зазначала, що без військово-облікового документа чоловікам від 18−60 років неможливо отримати консульські послуги за кордоном, пояснила, як вплине на українців те, що невдовзі Податкова служба отримуватиме інформацію про стан банківських рахунків резидентів України за кордоном, а також цілу низку фінансової інформації.

У коментарі сайту ТСН.ua вона розповіла, що податкова отримує інформацію щодо фінансових рахунків українських резидентів у банках іноземних юрисдикцій у зв'язку з приєднанням нашої країни до міжнародних стандартів автоматичного обміну інформацією щодо фінансових рахунків у податкових цілях — Standard on Reporting and Due Diligence for Financial Account Інформація (CRS). Це частина міжнародних зобов'язань, які Україна взяла на себе як член глобального форуму з прозорості та обміну інформацією.

«Україна поки що перебуває у стані імплементації цих правил. Для цього було прийнято зміни до чинного податкового законодавства», — пояснила адвокат і додала, що зі свого боку Податкова служба України через українські банківські та фінансові установи акумулює інформацію про фінансові рахунки резидентів іноземних юрисдикцій, які мають рахунки в українських банках.

Ця інформація підлягає подальшій передачі до податкових служб іноземних юрисдикцій. А ті, у свою чергу, мають передати таку саму фінансову інформацію щодо рахунків в іноземних банках, якими володіють резиденти України.

Перший обмін має відбутися за звітний 2023 рік вже до кінця вересня поточного року.

Йдеться про дані особи, на яку зареєстровано рахунок — ім'я, адреса реєстрації, дата народження, резидентство, податковий номер, номер рахунку та реквізити банку, а також загальний рух коштів за рахунком за звітний період та залишок за рахунком на кінець звітного періоду.

«У зв'язку з тим, що в Україні діє правовий режим воєнного стану, не вважатиметься податковою інформацією та не матиме жодних негативних правових наслідків для громадян України, які мають рахунки в іноземних банках, що не перевищують еквівалент 250 тисяч доларів США на 31 грудня календарного року «, — зазначила Марина Бекало.

