Блогер розповів, як радник Шмигаля Сергій Стефурак лобіював ЄДАПС і які ще має бізнес-інтереси

Радник премʼєр-міністра Дениса Шмигаля Сергій Стефурак лобіював повернення в Україні корупційних схем концерну ЄДАПС, що займається виготовленням документів, а також має інтереси у низці інших галузей — зокрема, будівництві та видобутку бурштину. Про це в блозі на сайті «Апостроф» пише політолог Володимир Манько.

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Стефурак — син колишньої голови Івано-Франківської облдержадміністрації Марії Савки, яка очолювала ОДА перед тим, як її головою у 2019 році став Денис Шмигаль. За словами Манька, Стефурак — один із найближчих радників премʼєра Шмигаля з економічних питань. Він має низку бізнес-активів, повʼязаних із деревообробною промисловістю, видобутком бурштину, піску, будівництвом, агросектором, торгівлею. Крім того, Стефурак також працював у структурах агрохолдингу «Укрлендфармінг» Олега Бахматюка, зокрема, у його торговій мережі «Фаворит» та наглядових радах інших фірм. Місцеві ЗМІ згадують, що компанії Бахматюка під управлінням Стефурака свого часу намагалися обійти правила тендерів на постачання продуктів харчування, за що були оштрафовані Антимонопольним комітетом.

«Політичним покровителем Стефурака джерела в уряді називають уже покійного народного депутата Андрія Іванчука, який міг представляти інтереси російського „Лукойлу“ після формального продажу його активу в Івано-Франківській області — заводу „Карпатнафтохім“ — групі компаній, повʼязаних з Іванчуком. Також відомим був інтерес Іванчука до мереж магазинів Duty Free, якими він володів разом із партнером, власником видання Forbes Артуром Гранцем. При цьому до сфери відповідальності Стефурака, який є радником Шмигаля, якраз входить фіскальна і митна політика, на яку завʼязана діяльність магазинів безмитної торгівлі», — додає політолог.



За його словами, останній гучний публічний скандал, повʼязаний із іменем Стефурака, ЗМІ оприлюднили в серпні 2023 року, коли стало відомо, що він може лобіювати в уряді повернення корупційних схем середини 2000-х років, повʼязаних із концерном ЄДАПС, який тоді монополізував виготовлення захищених документів. Це консорціум-монополіст часів Януковича, через який здійснювався друк усіх можливих документів країни.

«Як виявили журналісти, щонайменше з 2021 по 2023 рік уряд — не без впливу Стефурака — ухвалив низку рішень, що дозволили б ЄДАПС знову взятися за старе. Зокрема, уряд змінив вимоги до паспортів, водійських посвідчень і техпаспортів, ввів монополію на виробництво нотаріальних бланків і повернув голограму на акцизну марку. Матеріали для всіх цих виробництв наразі постачає лише компанія „Поллі-Сервіс“, яка належить колишньому ЄДАПС. За підрахунками журналістів, ЄДАПС за 2021−2023 роки отримав держконтрактів лише від поліграфкомбінату „Україна“ — найбільшого замовника — щонайменше 2,3 млрд гривень платників податків», — відзначає Манько.

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