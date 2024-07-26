«Хто сьогодні працює російським ІПСО»: журналістка про реакцію профільного міністерства на позаштатні ситуації в енергетиці

Журналістка Тетяна Ніколаєнко нагадала, як експерти підтверджували позаштатну ситуацію на Південноукраїнській АЕС, а в Міненерго заявляли, що це — не правда.

«День енергетичного бабака, Або скоро ми всі будемо російським ІПСО. Памʼятаєте, тиждень тому ми сиділи без світла по 15−18 годин. У четвер директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко заявив, що 16 липня на Південноукраїнській атомній електростанції (ПАЕС) згоріли два трансформатори струму, — пише на своїй сторінці у соцмережі Тетяна Ніколаєнко, — А в пʼятницю в Раді була година запитань до уряду і депутат-слуга Костюк запитав у міністра енергетики, що тут от, мовляв, всякі вкиди ідуть, журналісти якогось експерта цитують, то чи правда це.

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«Там вчора Центр протидії дезінформації опублікував спростування, що все це є фейк. Саме цікаве, що спершу ця інформація зʼявилась на російських каналах. Тобто російські канали… бо ми навіть коли даємо комунікацію, ми ніколи не вказуємо обʼєкт, не вказуємо конкретну станцію чи підстанцію, ми даємо більш загальну комунікацію», — відповів Галущенко.

«На російському каналі зʼявилась ця інформація про Південноукраїнську станцію. Потім., я навіть не хочу коментувати цих експертів, воно залетіло в український медіапростір. Це неправда, блок в мережі і працює. Питання для чого це робиться, але я думаю, ми його переадресуємо компетентним органам, які мають працювати з тими людьми і питати, нащо вони вносять в наш медіапростір російські наративи», — наголосив міністр.

Ну, лякати журналістів та експертів спецслужбами — це, звісно, аж ніяк не наслідування країни, з якою воюємо.

Списувати всі свої проколи на російську ІПСО — це вже стала традиція Міненерго. Тим більше, коли йдеться про улюблену атомку міністра. Розвивати треба тільки її, бо ніде так не зручно красти. Ми будуємо два нові атомні блоки замість вкластись в газові турбіни та децентралізовану генерацію.

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Але вчора Ярослав Железняк у своєму Telegram опублікував відповідь на депутатський запит до «Укренерго». У цій відповіді йому підтвердили «позаштатну подію», яка сталася на Південноукраїнській АЕС 15 липня.

«15 липня 2024 року на Південноукраїнській АЕС працював один блок до моменту його відключення о 23−58, після чого жоден блок на Південноукраїнській АЕС не знаходився в роботі. Ввечері 16.07.2024 на Південноукраїнській АЕС блок включено в мережу після усунення дефектів на ошинуванні та вимикачів 330 кВ блочного трансформатора», — йдеться у відповіді.

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«Внаслідок цього відключився перший енергоблок з навантаженням 1000 МВт, а також три лінії електропередач. Сталося коротке замикання вимірювального трансформатора струму з наступним руйнуванням та загорянням. Як наслідок в південно-східному регіоні були уведені графіки аварійних відключень, а в центральних регіонах, зокрема і в місті Києві, суттєво збільшився час відключення споживачів від енергомережі», — написав Железняк.

Здавалось би, вже нічим крити. Можна просто закрити обличчя руками від сорому.

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Але ні… міністерство продовжує стояти на своєму, … що це російський фейк.

«Жодного відключення силового трансформатора, про яке йшлося в розповсюдженому фейку, на станції не було. Якби така подія сталась, це унеможливило би видачу електроенергії і дійсно призвело би до необхідності зупинити атомний блок», — написали в Міненерго.

Я не знаю, як у кого, але в мене новини від Міненерго скоро перейдуть в розряд новин від Арестовича. А, ну і між колег вже виникає сталий жарт: хто сьогодні працює російським ІПСО.

Фото з Вікіпедії

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