Штрафи ТЦК для ухилянтів збільшаться: в Мін`юсті пояснили механізм стягнення

В Україні продовжується мобілізація, в тому числі і «примусовими методами», при цьому співробітники ТЦК також застосовують всі інші доступні їм засоби впливу на «ухилянтів» — включно зі штрафами.

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І якщо раніше точилися жваві дискусії про те, чи подвоюється штраф в разі його несплати тим, хто не оновив свої військово-облікові дані (від 17 тис. грн. до 25 тис.500 грн), то тепер Мінюст, схоже, прийняв остаточне рішення, пише ТСН.ua.

Так, видання задало керівництву департаменту державної виконавчої служби питання щодо штрафів, які загрожують тим, хто порушує мобілізаційне законодавство.

На нього відповів директор департаменту Максим Кисельов.

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«Відповідно до статті 307 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі — КупАП) штраф має бути сплачений порушником не пізніш як через п’ятнадцять днів з дня вручення йому постанови про накладення штрафу, а в разі оскарження такої постанови — не пізніше як через 15 днів з дня повідомлення про залишення скарги без задоволення», — зазначив чиновник.

Також він додав: «Згідно з статтею 308 КУпАП у разі несплати правопорушником штрафу у строк, встановлений частиною першою статті 307 КУпАП постанова про накладення штрафу надсилається для примусового виконання до органу державної виконавчої служби за місцем проживання порушника, роботи або за місцезнаходженням його майна в порядку встановленому законом».

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Таким чином, зі слів Кисельова витікає, що у порядку примусового виконання постанови про стягнення штрафу з порушника стягується подвійний розмір штрафу, визначеного у відповідній статті Кодексу та вказаного у постанові.

Як повідомлялось, режим воєнного стану та загальна мобілізація будуть діяти в Україні щонайменше до 9 листопада 2024 року.

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