«росія матиме великі труднощі»: німецький експерт назвав причини

Сполучені Штати можуть незабаром схвалити розгортання нового типу ракет в Україні, повідомило Politico джерело в Адміністрації президента США. Йдеться про крилату ракету JASSM (дальність польоту близько 370 кілометрів), яка також перебуває на озброєнні Сил оборони Фінляндії, а скоро з'явиться й у Польщі. Через кілька годин після пресрелізу Міністерство оборони США оголосило про виділення понад 100 мільйонів доларів додаткового фінансування на виробництво цієї ракети.

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JASSM — це ракета класу «повітря-поверхня», що запускається з винищувача. Їх можна запускати, наприклад, з винищувачів F-16, які отримала Україна. Ракета була б важливою для України, каже німецький дослідник і експерт з ракет Фабіан Хоффманн в інтерв'ю виданню Yle. США мають у своєму арсеналі понад 2 000 ракет JASSM. Це буде чи не вперше, коли Україна отримає доступ до значної кількості крилатих ракет, каже Хоффманн.

Наприклад, Німеччина має близько 600 ракет «Таурус», які були предметом численних дебатів, каже Фабіан Хоффманн. Німеччина не хоче передавати їх Україні. Він додав — ракета JASSM в іншому дуже схожа на франко-британські ракети Storm Shadow/SCALP, які вже стоять на озброєнні в Україні, хоча і є дещо сучаснішою.

«росія матиме серйозні проблеми з цими ракетами. Ракету JASSM ще важче виявити. У росії будуть великі труднощі з їх перехопленням», — каже Хоффманн.

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США раніше вже постачали Україні ракети великої дальності ATACMS. Однак, за словами експерта, рф змогла відносно ефективно збивати їх. Це може бути основною причиною рішення США надати Україні ракети JASSM.

Ракета JASSM має дальність польоту близько 370 кілометрів. Це означає, що вона може досягти, наприклад, Кримського мосту. Однак Хоффманн не вірить, що Україна отримає дозвіл на запуск ракет JASSM по росії.

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«Якщо користь від індивідуальних ударів має бути максимальною, то використання ракет всередині росії, ймовірно, було б більш ефективним, ніж всередині України, включаючи Крим, — каже Хоффманн. - Захід повинен розуміти, що рішення заборонити Україні завдавати ударів західною зброєю у будь-який можливий спосіб є не менш ризикованим. Ризик поразки в Україні та наслідки для Європи й НАТО у багато разів більші, ніж дуже невеликий ризик ескалації, який могли б становити удари по росії».

Додамо, що низка американських сенаторів виступили за те, щоб адміністрація президента США зняла для України всі обмеження на використання американської зброї по території рф.

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