Президент Тайваню нагадав Китаю про династію Цин і зробив пропозицію щодо росії

Президент Тайваню Лай Цинде в інтерв'ю місцевому телеканалу прокоментував претензії Китаю на Тайвань. Зокрема, політик нагадав про Айгунський договір 1858 року, пише Reuters.

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«Якщо йдеться про територіальну цілісність, чому тоді не повернути землі, окуповані росією відповідно до Айгунського договору? росія ж зараз дуже ослаблена, чи не так?», — запитав Лай Цінде.

Глава Тайваню говорив про Айгунський договір 1858 року, за яким Китай передав Російській імперії величезну ділянку землі на нинішньому Далекому Сході росії, утворивши більшу частину сучасного кордону вздовж річки Амур.

Спочатку династія Цин відмовилася ратифікувати договір, але через два роки він був підтверджений Пекінською конвенцією 1860 року, яку Китай відносить до так званих нерівноправних договорів з іноземними державами XIX століття. За Пекінською конвенцією Китайська імперія Цин була змушена передати росії ще більше території — практично весь нинішній Приморський край (від Хабаровська до кордону з Корейським півостровом).

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Уряд Китаю стверджує, що Тайвань був китайською територією з давніх часів. У 1895 році династія Цин передала Тайвань Японії в рамках іншого «нерівноправного» договору, а в 1945 році, наприкінці Другої світової війни, його зайняв уряд Китайської Республіки, який утік на острів після поразки у громадянській війні з комуністами Мао Цзедуна.

За словами президента Тайваню, «намір Китаю напасти і анексувати Тайвань не пов'язаний з тим, що говорить чи робить якась одна людина чи політична партія на Тайвані». За словами Лайя, насправді Китай не керується ідеєю відновлення територіальної цілісності, а хоче змінити міжнародний порядок, заснований на правилах.

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«Айгунський договір, підписаний за часів Цин, — ви можете попросити росію (повернути землю), але ви цього не робите. Тому очевидно, що вони не хочуть вторгатися на Тайвань з територіальних причин», — зазначив він.

Нагадаємо, Китай вважає Тайвань своєю територією та ніколи не відмовлявся від застосування сили для встановлення контролю над островом. Уряд у Тайбеї відкидає ці претензії, заявляючи, що лише народ острова може вирішувати своє майбутнє. Тайвань став прикладом демократичного успіху після проведення перших прямих президентських виборів у 1996 році, що стало кульмінацією десятиліть боротьби з авторитарним правлінням та військовим становищем. Сполучені Штати є найважливішим міжнародним прихильником Тайваню та постачальником зброї, незважаючи на відсутність офіційних дипломатичних зв'язків із островом.

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