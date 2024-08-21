У Китаї відреагували на секретну ядерну стратегію США

Президент США Джо Байден у березні затвердив засекречений ядерний стратегічний план США, який вперше переорієнтовує американську стратегію стримування, пише The New York Times.

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Документ, який оновлюється приблизно кожні чотири роки, настільки засекречений, що не має електронних копій, а лише невелику кількість друкованих примірників, розповсюджених серед кількох чиновників з національної безпеки і командування Пентагону.

Проте, як зазначає видання, в нещодавніх виступах двом високопосадовцям адміністрації США дозволили натякнути на цю зміну — дуже обмеженими, окремими реченнями — напередодні детальнішого, несекретного повідомлення Конгресу, яке очікується до того, як Байден залишить свою посаду.

Пентагон вважає, що протягом наступного десятиліття китайські резерви будуть конкурувати за розміром і різноманітністю з американськими й російськими запасами.

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У червні старший директор з контролю над озброєннями і нерозповсюдженням Ради національної безпеки Пранай Вадді також посилався на цей документ, в якому вперше детально проаналізовано, чи готові Сполучені Штати реагувати на ядерні кризи, що спалахують одночасно або послідовно, із застосуванням комбінації ядерної і неядерної зброї.

Нова стратегія, за словами пана Вадді, підкреслює «необхідність стримування росії, КНР і Північної Кореї одночасно».

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«У минулому ймовірність того, що американські супротивники зможуть скоординувати ядерні погрози, щоб перевершити американський ядерний арсенал, здавалася малоймовірною. Але партнерство між росією і Китаєм, що розвивається, і звичайні озброєння, які Північна Корея та Іран надають росії для війни в Україні, докорінно змінили мислення Вашингтона», — пише NYT.

На нову стратегію Штатів відреагували в Піднебесній. Зокрема, Китай серйозно стурбований новинами про те, що США схвалили нову ядерну стратегію, спрямовану, зокрема, на швидке розширення ядерного арсеналу Пекіна. Про це заявило в середу, 21 серпня, китайське Міністерство закордонних справ, повідомляє Reuters.

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«США розкручують наратив про ядерну загрозу з боку Китаю, знаходячи виправдання для отримання стратегічної переваги», — сказав представник МЗС Китаю.

Він додав, що Сполучені Штати постійно розпалюють так звану теорію ядерної загрози з боку Китаю останніми роками.

«Китай серйозно стурбований відповідним повідомленням, і факти повністю довели, що Сполучені Штати постійно розпалюють так звану теорію ядерної загрози з боку Китаю останніми роками», — додали в китайському міністерстві.

Нагадаємо, у липні Китай призупинив переговори з Вашингтоном щодо контролю над озброєнням та нерозповсюдження ядерної зброї на знак протесту проти продажу зброї Тайваню.

США послідовно вказують на розширення ядерного арсеналу Китаю. У щорічній доповіді Пентагону, опублікованій у жовтні минулого року, йдеться про те, що Пекін має у своєму арсеналі понад 500 ядерних боєголовок, а до 2030 року, ймовірно, їх буде вже понад тисяча.

Раніше військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко прокоментував можливість застосування росією тактичної ядерної зброї.

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