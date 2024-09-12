«Для України світло в кінці тунелю видно»: помер відомий журналіст Микола Сванідзе, котрий засуджував вторгнення росії

У Росії, де навесні помер 52-річний спортивний коментатора Василь Уткін, який критикував пропагандиста Соловйова, не стало ще одного відомого діяча, який не підтримував агресію проти України — тележурналіста Миколи Сванідзе.

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Як пише «Радіо Свобода», 69-річний Сванідзе останні роки тяжко хворів — у нього було діагностовано ішемію головного мозку.

У день початку повномасштабного вторгнення росії в Україну, 24 лютого 2022 року, у прямому ефірі назвав його «невмотивованим та неспровокованим нападом». Надалі неодноразово говорив про наслідки «кривавої війни» для росії. У листопаді 2022 року російський диктатор путін виключив Сванідзе, а також інших правозахисників та журналістів з Ради з прав людини, замінивши їх прихильниками провоєнної повістки в рф.

«Беззаперечна перемога росії не потрібна не тільки Заходу, а й Китаю. Адже вона, всяко буває, уявить себе новим Радянським Союзом і захоче переглянути свої васальні відносини з Китаєм… росія, не переможена Заходом, але й не та, що перемогла і без зайвих амбіцій, а повністю залежна, ручна і така, що бере корм з дзьоба у великого сусіда, не може не подобатися Китаю. Але й Захід, готовий багатьом пожертвувати, щоб росія не перемогла, не зацікавлений у її приголомшливій поразці… Вже зрозуміло, що для України світло наприкінці тунелю видно. Країну зусиллями всього Заходу піднімуть із руїн. А ось із росією все складніше. Вона загнала — тобто ми себе загнали — у таку позицію, що у сенсі перспектив глобальної конкуренції, говорячи шаховим жаргоном, твердо стоїмо на програш. І світло попереду поки не проглядається», — так характеризував ситуацію, в якій опинилися росія і Україна, Микола Сванідзе.

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У грудні 2022 року Сванідзе звільнили з посади директора Інституту мас-медіа та реклами РДГУ, яку він обіймав дванадцять років.

Нагадаємо, що 8 вересня помер багаторічний ведучий КВК Олександр Масляков, який якраз путінську політику підтримував. Він мав неоперабельну пухлину легень, яку виявили в 2022 році після перенесеного ковіда.

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Фото з Вікіпедії

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