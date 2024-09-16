Бюрократичний кошмар на польському кордоні: власниця не може повернути свою автівку

24 серпня 2022 року, харків'янка Аліна Логозяк потрапила в серйозну бюрократичну пастку на польському кордоні. Її автомобіль Land Rover Range Rover Evoque, який вона купила легально у 2016 році, був конфіскований прикордонниками, які звинуватили її у викраденні автомобіля, який насправді їй належить.

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«Купила машину в офіційному салоні у 2016 році, сплатила всі податки. Вперше виїхала за кордон у 2022 році, і мене звинуватили в угоні моєї ж машини у 2018. Це повний сюр», — говорить Аліна Логозяк.

Жінку тримали добу в ізоляторі, машину арештували і не віддають два роки поспіль. Протягом цих років Аліна написала сотні листів до президента України, Міністерства юстиції, Міністерства закордонних справ, Посольства та Консульства України в Польщі.

Вона також найняла двох адвокатів у Польщі, але ситуація залишається без вирішення. Автомобіль не значиться в базі Інтерполу, а відповіді від італійських, болгарських і британських органів були неповними або відсутніми. Весь цей час автомобіль перебуває під арештом у Польщі, і його стан погіршується.

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Автівка Аліни Логозяк

Крім того, імпортер автомобіля в Україні, компанія «Віннер Імпортс Україна, ЛТД», відхрещується від будь-якої відповідальності, заявляючи, що не може вплинути на ситуацію. Це ще більше ускладнює боротьбу Аліни за повернення її власності.

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Відповідь дилера

«Цей випадок ілюструє серйозні проблеми бюрократичних процедур, з якими стикаються українці за кордоном, і підкреслює необхідність ефективних механізмів для розв’язання таких питань», — додала Аліна.

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Раніше «ФАКТИ» розповідали про поради експертів щодо купівлі автомобілів.

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