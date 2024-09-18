Адміністрація президента Джо Байдена досліджує різке зростання імпорту збагаченого урану з Китаю з кінця 2023 року через побоювання, що поставки допомагають москві обійти заборону США на імпорт палива для електростанцій з росії, стало відомо Reuters. Раніше «ФАКТИ» писали про нову санкційну стратегію для нищівного удару по російській економіці. Адже купуючи у «Росатома» паливо для реакторів АЕС, Захід фінансує виробництво рф ядерної зброї.

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Законодавці Палати представників США прийняли заборону на російський збагачений уран у грудні 2023 року в рамках спроб США перешкодити можливості президента путіна фінансувати війну росії проти України. Того ж місяця поставки збагаченого урану з Китаю до США зросли до 242 990 кілограмів, згідно з даними Комісії з міжнародної торгівлі США. Імпорт є значним, оскільки з 2020 по 2022 рік Китай не відправляв збагачений уран у США. У травні цього року, в тому місяці, коли Байден підписав заборону, Китай знову відправив у США велику кількість урану — цього разу загальною кількістю 123 894 кілограми.

Міністерство енергетики США «разом з іншими відповідними агенціями уважно стежить за імпортом з Китаю, щоб забезпечити належну реалізацію нещодавно прийнятого Закону про заборону імпорту російського урану», — заявив представник міністерства.

Офіційні особи США спостерігають за імпортом з Китаю та інших країн, щоб «пересвідчитися, що вони не імпортують російський уран як частину схеми експорту матеріалів, вироблених усередині країни, які вони б інакше використовували у своїх власних реакторах», — сказав представник.

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Міністерство закордонних справ Китаю в Пекіні не відповіло на запит про коментар.

росія є найбільшим у світі експортером збагаченого урану. Імпорт до США з росії до липня цього року склав 313 050 кілограмів, що на 30% менше, ніж минулого року. Заборона дозволяє деяким російським імпортерам продовжувати постачання до 2028 року.

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Будь-який обхід заборони може підірвати зусилля США зрештою усунути залежність від російського палива для своєї атомної енергетики, що є найбільшою у світі. Це також може послабити спроби адміністрації Байдена запустити внутрішній ланцюжок постачання урану, оскільки заборона розблокувала державні кошти на 2,72 мільярда доларів для цього.

Імпорт Китаєм російського збагаченого урану різко зріс у 2022 і 2023 роках, згідно з даними, опублікованими Світовим банком. Хоча Китай будує більше реакторів, які потребуватимуть стабільних поставок урану, поставки з росії також можуть допомогти йому експортувати паливо, вважають аналітики.

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Раніше «ФАКТИ» писали, що на думку експертки Ольги Кошарної, з кожним днем окупації збільшуються ризики аварії на ЗАЕС. А також про те, що Британія профінансувала закупівлю Україною безпечного ядерного палива.

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