Доля людини — найбільший секрет Всесвіту. Ніхто не здатен її передбачити. Та чимало людей все ж прагнуть нею керувати. Є й такі, хто залучає до цього астрологію . Наприклад, знаходять собі пару за астрологічною сумісністю, планують події у сприятливі згідно з гороскопом дні. Сьогодні мова піде про знак зодіаку Риби, час якого настав і триватиме до 20 березня. Під цим знаком народилися Альберт Ейнштейн, Антоніо Вівальді, Стів Джобс та багато інших відомих людей. Можливо, і у вашому оточенні є представники цього знаку. Отож, обираючи для них подарунок, зверніть увагу на порцеляновий посуд та статуетки. Це можуть бути як нові вироби, так і вінтажні, які гідно оцінять справжні естети. У інтерв’ю «ФАКТАМ» колекціонерка та дослідниця історії української порцеляни, авторка книг Людмила Карпінська-Романюк розповіла про досить рідкісні вази та статуетки із зображенням риб у творчому доробку вітчизняних митців.

«Представники знаку Риби — творчі особистості, у них завжди багато ідей»

— Риби — один із найцікавіших знаків зодіаку, — говорить Людмила Карпінська-Романюк. - Його стихія — вода. Покровителькою цього знаку є планета Нептун. Характерні риси характеру Риб — мудрість, креативність та здатність адаптуватися до обставин. Представники цього знаку зодіаку — творчі особистості, у них завжди багато ідей. Серед них є чимало винахідників, художників, музикантів. Часом такі особистості довго знаходяться у пошуку себе. Але хто вже знайде свій шлях, демонструватиме чудові результати.

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Романтичних представників цього знаку не так складно здивувати подарунком. Вони вміють радіти милим дрібничкам, якщо вони подаровані від чистого серця. Ідеально, якщо подарунок такий, що надихає — наприклад, пов'язаний з творчістю та хобі. Ці люди люблять вишукані речі. Отож фарфоровий посуд чи статуетки — саме те, що вони оцінять. Це можуть бути як сучасні роботи, так і вінтажні, які сьогодні можна придбати на вторинному ринку. Психологи рекомендують прикрашати творами мистецтва із зображенням моря та рибок як помешкання, так і робоче місце. Вони гармонізують простір, як і акваріум. Справді, спостереження за рибками заспокоює та надихає.

— Які роботи українських фарфористів натхненні красою риб?

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— Дуже гарні вази «Чарівна рибка» відомого українського фарфориста Миколи Трегубова. Вони були створені у 1969 році у двох розмірах на Коростенському фарфоровому заводі. Одна з них має висоту — двадцять шість сантиметрів, інша — чотирнадцять з половиною сантиметрів. На обох вазах ми бачимо — морську глибину, де вирує життя. Це царство риб та інших морських мешканців.

М. Трегубов. Декоративна ваза «Чарівна рибка». Коростенський ФЗ. 1969

— Морські водорослі барвисті, як квіти…

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— Так. Не менш вражає гама відтінків у декоративній тарілці Миколи Трегубова «Спогади про море».

М. Трегубов. Декоративне блюдо «Спогади про море». Коростенський ФЗ. 1969

Море може бути різним у різну погоду та час доби. Вода у ньому може мати навіть бірюзовий відтінок. Він притаманний мілководдю з піщаним дном. Читала, що колір води в океані та морі визначається ще й тим, що в ній знаходиться. Там, де багато фітопланктону, вода здається зеленою, а там, де його мало, — синьою. Дані про колір океану в основному надходять з орбітальних супутників. Ця важлива інформація допомагає краще контролювати морське середовище та екосистему, а також приймати більш обґрунтовані рішення щодо управління морськими ресурсами та надає важливу інформацію для рибальських господарств. Отож, іноді колір води у морі та океані може свідчити про дивовижні речі.

«Скульптура „Рибак“ та графин „Риба“ — комплект, який вражає дотепністю задуму»

— Неймовірно гарні роботи. Їх хочеться розглядати у деталях.

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— Так. Дуже цікаві твори мистецтва створив і відомий український митець Валерій Албул. Декоративна скульптура «Рибак» та графин для лікеру «Риба» — це комплект, який вражає дотепністю задуму автора. Але, на жаль, він не був затверджений до впровадження у тираж. Сьогодні ця жартівлива робота, позитивна та оптимістична водночас, є окрасою Музею історичної спадщини та виробів Городницького фарфорового заводу. До складу комплекту входять фігурка рибалки, який вихваляється фантастичним уловом, та графин у вигляді риби, доповнений пробкою, що служить одночасно й чаркою. Як бачимо, риба більша за самого рибака. А у її погляді ми можемо уловити здивування. «Такого» вона точно ніколи не очікувала почути про себе.

В. Албул. Декоративна скульптура "Рибак" та графин для лікеру "Риба". Городницький ФЗ. 1981. Музей історичної спадщини та виробів Городницького фарфорового заводу

— Історії, розказана у порцеляні, вражають…

— Рекордний улов, мрія кожного рибалки, зображений і у гротескній композиції «На рибалці», створеній Валерієм Албулом у 1983 році. Як бачимо, риба знову більша за рибалку. Він розповідає про свій улов захоплено. Й, здається, уже й сам вірить у те, що говорить. Ця статуетка випускалась Городницьким фарфоровим заводом невеликим накладом та зараз досить рідкісна. Та все ж, можливо, хтось із читачів має таку у себе вдома.

В. Албул. "На рибалці". Городницький ФЗ. 1983

Ще одна чудова робота «На рибалці» створена Валерієм Албулом у 1986 році на Полонському заводі художньої кераміки. Фігурка промислового рибовода виконана у двох варіантах розпису і була дуже популярною. Люди ще з давніх-давен звертали свій погляд до моря, річок, озер в надії знайти у водних просторах багате і довготривале джерело прожитку. Риба і морепродукти — справжня смакота.

В. Албул. "На рибалці" Полонський ЗХК 1986

— Роботи на тему рибалки охоче дарувались та даруються любителям рибної ловлі.

— Обираючи у дар вінтажну статуетку, варто дізнатись історію її створення та розповісти адресату подарунка. Це ж стосується і сервізу. Можливо, з вашого подарунка почнеться чиясь цікава колекція.

До речі, запрошуємо читачів «ФАКТІВ», які є поціновувачами краси порцеляни, до першого в Україні Музею фарфорових фігур ShvetsMuseum. У колекції музею ви зможете побачити найкращі зразки світових фарфорових мануфактур. Неймовірна порцелянова подорож подарує вам чимало позитивних емоцій та запам’ятається на все життя!

Раніше колекціонерка та дослідниця вітчизняного фарфору, авторка книг Людмила Карпінська-Романюк розповіла про втілення образів гімнасток українськими фарфористами.

Читайте також її оповідь про посуд, присвячений темі приходу весни.

Фото з альбому Карпінської-Романюк

Фото у заголовку: М. Трегубов. Декоративна ваза «Чарівна рибка». Коростенський ФЗ. 1969

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