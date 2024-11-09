Не тільки заборгованість: у яких випадках споживачеві можуть вимкнути електрику

У разі введення графіків відключення світла в Україні не знеструмлюватимуть об'єкти сил безпеки та оборони, а також мобільних операторів. Таке рішення ухвалив Кабмін. Інші споживачі можуть сидіти без електрики. Втім, не лише за аварійних чи планових відключень. Світло можуть відключати і через заборгованість споживачів, що виникла.

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Про те, як слід чинити тим, кому відключили світло, виданню «На пенсії» розповіла юристка Вікторія Гусакова.

За її словами, насамперед потрібно звернутися до постачальника та з'ясувати причини відключення. Якщо споживач заборгував постачальнику, заборгованість можуть реструктуризувати. Щоб погодити оплату частинами, громадянину слід надати документи та номер особистого рахунку.

Важливо знати, що постачальник повинен заздалегідь попередити споживача про припинення надання послуги.

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Не пізніше ніж за 5 робочих днів до дня відключення попереджають у випадках:

відсутності персоналу обслуговування електроустановок споживача чи договору обслуговування електроустановок;

заборгованість за розподіл електричної енергії;

невиконання розпорядження представника відповідного органу виконавчої влади;

закінчення терміну дії, розірвання або неукладення договору між споживачем та оператором системи;

порушення споживачем під час виконання робіт або провадження іншої діяльності поблизу електричних мереж Правил охорони електричних мереж;

створення умов, наслідком яких можуть стати нещасні випадки впливу електричного струму.

Не пізніше ніж за 10 робочих днів до дня відключення попереджають у разі:

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заборгованості з оплати;

недопущення уповноважених представників електропостачальника до розрахункових засобів комерційного обліку електричної енергії, що розташовані на території споживача;

сплати коригувального платіжного документа у тридцятиденний термін, у разі споживання побутовим споживачем електричної енергії на непобутові потреби.

Якщо протягом 5 або 10 днів відповідно споживач виправляє порушення, світло йому відключати не будуть.

Вікторія Гусакова додає, що якщо споживача заздалегідь не попереджено про можливе відключення електрики із зазначенням причин, він може скаржитися на компанію-постачальника.

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Нагадаємо, що нещодавно член наглядової ради «Центренерго» Володимир Величко попереджав, що із похолоданням українцям можуть повернути графіки відключення світла. Втім, у самій компанії спростували його слова, заявивши про «особисту думку» Величка.

Проте виконавчий директор Центру досліджень енергетичної галузі та радник уряду України з питань енергетики Олександр Харченко не виключав, що взимку українці можуть довго залишатися без світла з урахуванням холодів та ударів росіян по енергетиці — аж до 20 години на добу.

Фото Pixabay

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