У «Резерві+» та тимчасовому посвідченні заброньованого не збігаються дані: чи можуть через це позбавити відстрочки

З 1 грудня в Україні змінили правила бронювання військовозобов'язаних від мобілізації — керівник підпримства має подавати заявку через «Дію». Після того, як це питання вирішено позитивно, в застосунку «Резерв+» зявляється відповідна позначка.

ВІДЕО ДНЯ

Але трапляються випадки, коли дані в «Резерв+» і у тимчасовому посвідченні не співпадають, наприклад, вказані різні ТЦК, де на обліку стоїть військовозобов'язаний. Юрист Владислав Дерій пояснив, чи може це стати приводом для скасування бронювання, пише informator.ua.

За його словами, скасувати вже надану відстрочку через розбіжності не мають права — цього пункту нема в законодавчому акті. Але військовозобов'язаний має звернутися до ТЦК, де перебуває на обліку, з вимогою внести зміни до Реєстру військовозобов'язаних. Це можна зробити, наприклад, через «Укрпошту» рекомендованим листом із описом вкладеного. До заяви додаєься завірена нотаріусом копія тимчасового посвідчення військовозобов'язаного.

Законодавство передбачає, що у разі невідповідності відомостей, зазначених у посвідченні призовника, тимчасовому посвідченні військовозобов’язаного, військовому квитку осіб рядового, сержантського і старшинського складу та військовому квитку офіцера запасу, відомостям, що містяться у Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів, громадянин України для внесення відповідних змін:

РЕКЛАМА

у паперовій формі — повинен звернутися до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки або його відділу (органу СБУ, розвідувального органу) за місцем перебування на військовому обліку;

в електронній формі — повинен скористатися засобами електронного кабінету призовника, військовозобов’язаного, резервіста для звернення до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки або його відділу за місцем перебування на військовому обліку.

Зазначається, що відповідні зміни в реєстрі мають з'явитися протягом п’яти робочих днів з дня реєстрації заяви. Якщо цього не станеться, можна звертатися до суду щодо бездіяльності ТЦК.

Нагадаємо, що роботодавці, які бронюють співробітника, зобов'язані подавати правдиві дані щодо персонала. Якщо заявника викриють на поданні неправдивих даних, то підприємство може втратити на певний час право бронювати пенсонал.

РЕКЛАМА

Фото з відкритих джерел

РЕКЛАМА

66

Читайте нас у Facebook