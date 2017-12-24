Волкер выступил за сохранение санкций против РФ

2017 год стал самым кровопролитным с начала конфликта на Донбассе, поэтому давление на Россию нужно сохранять.

Об этом заявил специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер в интервью итальянской газете La Stampa.

«Очень важно, чтобы санкции оставались в силе пока существуют причины, по которым их ввели. Ключевым условием является выполнение Минских соглашений, их провал является сильной мотивацией. Очень важно, чтобы США и Европа были едины в своей позиции по этому вопросу», — отметил Волкер.

По его словам, ошибочно считать, что конфликт на востоке Украины ослаб.

«2017-й был самым жестким годом. Количество нарушений перемирия увеличилась, количество погибших мирных жителей самое высокое с начала боев», — отметил спецпредставитель Госдепа.

Напомним, ранее Волкер заявлял, что гуманитарная ситуация на Донбассе худшая за последние три года.