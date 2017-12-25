В Запорожье в общежитии взорвалась боевая граната, есть погибшие
В Запорожье прогремел взрыв не первом этаже в общежитии по улице Бородинской. Пострадавшая женщина погибла на месте, ее супруг — в карете скорой помощи. Об этом «Радіо Свобода» сообщила спикер Главного управления Национальной полиции в Запорожской области Екатерина Людвик.
По предварительной информации правоохранителей, взорвалась граната.
На месте инцидента работали сотрудники правоохранительных органов и спасатели.
По данным Национальной полиции, в январе-октябре 2017 года в мирных городах Украины зафиксировали 139 случаев использования взрывных устройств. В частности, 19 декабря в центре Киева ручную гранату прикрепили к машине чиновника.
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
влажность:
давление:
ветер:
“ - Почему закрыли казино? - Так они людей обирали до нитки. - Тогда почему налоговую до сих пор не закрыли?”