﻿

USD 27.95
RSS
Боевая граната

В Запорожье в общежитии взорвалась боевая граната, есть погибшие

Инф. «ФАКТОВ»

25.12.2017 9:55 385

Размер текста: Абв  Абв  Абв  

В Запорожье прогремел взрыв не первом этаже в общежитии по улице Бородинской. Пострадавшая женщина погибла на месте, ее супруг — в карете скорой помощи. Об этом «Радіо Свобода» сообщила спикер Главного управления Национальной полиции в Запорожской области Екатерина Людвик.

По предварительной информации правоохранителей, взорвалась граната.

На месте инцидента работали сотрудники правоохранительных органов и спасатели.

По данным Национальной полиции, в январе-октябре 2017 года в мирных городах Украины зафиксировали 139 случаев использования взрывных устройств. В частности, 19 декабря в центре Киева ручную гранату прикрепили к машине чиновника.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Читайте также
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
ГOРОСКОП
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

- Почему закрыли казино? - Так они людей обирали до нитки. - Тогда почему налоговую до сих пор не закрыли?

Карта портала

© 1997—2017 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Версии