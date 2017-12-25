Взрыв в Днепре: угрожать могли не полицейской, а ее мужу

Взрыв самодельной бомбы в многоэтажке Днепра, в результате которого пострадала сотрудница полиции, мог быть угрозой не полицейской, а ее мужу. Об этом сообщает местное издание Информатор.

Супруг пострадавшей является сотрудником Управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. По словам жителей подъезда, семья живет в этом доме недавно, около двух-трех лет. О том, что муж и жена работают в правоохранительных органах, было известно, однако никаких инцидентов до сих пор не случалось.

32-летняя пострадавшая — сотрудница Новокодакского РОВД — находится в реанимации Днепровской городской больницы № 2. Она получила ожог 20% поверхности тела — пострадали лицо, нижние конечности, левая кисть. По словам врачей, состояние женщины тяжелое, но она в сознании.

По словам соседей, взрывчатку могли подложить в дом с период с трех до пяти часов утра. Сам взрыв прозвучал около 5.30. Взрывчатку заложили у входа в квартиру, и женщина задела самодельную бомбу, когда открывала дверь.

Напомним, по факту взрыва полиция внесла сведения в реестр. Дело будет расследовать по ч. 1 ст. 348 Уголовного кодекса Украины (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего).