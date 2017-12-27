В этом году рекордсменами по новогодним корпоративам станут Тина Кароль и Оля Полякова (фото)

Звезды украинского шоу-бизнеса рассказали, где и как встретят Новый год

Пока обычные украинцы заняты предновогодними хлопотами и приготовлениями, звезды шоу-бизнеса трудятся на корпоративах. Не секрет, что вторая половина декабря для артистов — самая горячая пора. Да и в саму новогоднюю ночь большинство из них будет дарить праздник другим, выступая на площадях, различных мероприятиях, в ресторанах. Спрос на артистов велик, а гонорары звезд в эти дни возрастают вдвое. «ФАКТЫ» разузнали у украинских исполнителей, кто, где и за сколько встретит Новый год.

Один из самых востребованных артистов страны Олег Винник, который недавно завершил всеукраинский тур «Моя душа», собирая аншлаги по всей стране, решил встретить Новый год в кругу близких людей.

— Этот год был очень насыщенный, мы проделали огромную работу, практически не отдыхая, — признался Олег Винник. — В последнее время я принял участие во всех «Новогодних огоньках» украинских телеканалов. Так что поклонники смогут услышать песни в моем исполнении, увидеть меня в разных ролях по телевизору. А сам собираюсь праздничную ночь провести с близкими. Запланировал себе три дня выходных. Тем, кто меня приглашает на корпоративы, специально называю такой высокий гонорар, чтобы его никто не заплатил (говорят, «праздничный» гонорар Олега Винника стартует от 30 тысяч долларов. — Авт.). Но если вдруг такой человек объявится, возможно, буду и не против. Каникулы устрою себе потом.

Я уже и не помню, когда отдыхал. На будущий год у меня тоже огромные планы. Буду работать над новым украинским альбомом, в котором есть песни на русском языке, снимем несколько новых клипов. А еще намерен отправиться с новой программой в тур по стране, хочу собирать стадионы.

Ирина Билык также намерена встретить Новый год не на работе. Как рассказала певица, впервые за праздничным столом вместе со всеми будет и ее младший сын Табриз, которому скоро исполнится два годика.

— Новый год для нас — семейный праздник, — призналась Ирина Билык. — За праздничным столом будут родные — обязательно моя мама, муж, дети — и самые близкие друзья. Собраться всем вместе — это и есть самый лучший подарок. Под бой курантов я непременно загадываю желания, вспоминаю имена тех, кому желаю добра, счастья и любви. За эти 12 ударов я могу вспомнить человек 20—30, каждый год по-разному. Считаю, что эти люди действительно не будут обделены вниманием Деда Мороза. Я в это верю.

А вот на Рождество у Ирины Билык запланирован концерт.

Настя Каменских после распада дуэта с Потапом пустилась в сольное плавание и под псевдонимом NK уже представила две песни. Одна из них — «Чудо Рождества», которую написал ее коллега по дуэту Алексей Потапенко, — попала в музыкальный видеоальбом «Xmas with NK». В фильм вошли мировые хиты на разных языках, а также собственные песни Насти.

Певица говорит, что этот альбом для нее особенный не только из-за того, что он первый в сольной карьере, но еще и потому, что заставляет поверить в чудеса.

— Многие из нас ждут чудес из ниоткуда, хотя чудо уже есть внутри каждого из нас, — считает Настя Каменских. — Нужно просто открыть свое сердце: творить добро и помогать другим. Я по своему опыту знаю, что это легко и под силу всякому, стоит только захотеть. Не будьте равнодушными и подарите миру свое чудо Рождества. Я приготовила свои самые любимые песни, новые композиции, а также теплые истории о моем детстве, мечтах и новогоднем волшебстве.

Как призналась певица, Новый год и Рождество она будет встречать в кругу друзей:

— Это будет впервые за долгие годы, поскольку раньше мы всегда в такие дни работали.

Рекордсменами по новогодним корпоративам станут Тина Кароль и Оля Полякова.

У Тины Кароль запланировано аж четыре выступления в Киеве. 31 декабря она выступит с сольным концертом в столичном Дворце «Украина» в рамках всеукраинского тура «Интонации». Несмотря на то что в прошлом месяце Тина дала семь концертов подряд, установив рекорд в украинском шоу-бизнесе, не все желающие смогли посетить шоу.

— Это будет новогодний подарок для тех, кто еще не успел побывать на моих концертах, — рассказала певица.

Затем народная артистка отправится развлекать гостей в Fairmont Grand Hotel Kyiv, где представит несколько песен и порадует собравшихся своим присутствием под бой курантов. Сразу после полуночи Тина Кароль появится во Freedom Event Hall. Вести праздничное шоу здесь будут Катя Осадчая и Юра Горбунов, а смешить гостей до четырех утра — «кварталовцы» во главе с Владимиром Зеленским.

После всех выступлений Тина намерена максимально уделить время сыну Вениамину, который учится в Лондоне. Каникулы они проведут вместе.

— Мы хотим отправиться туда, где снежок. Возможно, поедем в Карпаты, а может, и куда-то дальше, — не стала открывать все секреты Тина Кароль.

Оля Полякова в новогоднюю ночь тоже будет развлекать гостей в нескольких местах. Сначала выступит в элитном столичном ресторане «Аляска», а потом еще на двух частных мероприятиях. Гонорар артистки составляет примерно 25 тысяч долларов.

Как рассказала певица, весь год у нее был настолько загружен, что даже с близкими приходилось встречаться в аэропорту:

— Когда между рейсами возникала пауза в полтора часа, звонила мужу и говорила: бери детей и приезжай. Такие короткие семейные встречи для нас были счастьем!

После Нового года Оля Полякова устроит себе и близким небольшой отпуск. Сначала всей семьей они отправятся на горнолыжный курорт во Францию.

— Хочу поставить на лыжи младшую дочь, — призналась певица. — А потом с мужем вдвоем поедем на Мальдивы… за мальчиком (Оля Полякова не раз намекала, что не против родить третьего ребенка. — Авт.).

«Лучший певец года», по версии премии «M1 Music Awards», Макс Барских, который в прошлом году дал более 200 концертов и представил свое масштабное шоу в столичном Дворце спорта, встретит Новый год в Алма-Ате (Казахстан), где выступит на двух мероприятиях. Говорят, его гонорары составят 70 и 60 тысяч долларов.



*"Я приготовила зрителям свои самые любимые песни, а также теплые истории о моем детстве, мечтах и новогоднем волшебстве", — говорит Настя Каменских, которая начала сольную карьеру. Фото пресс-службы канала СТБ



*31 декабря Тина Кароль выступит с сольным концертом в столичном Дворце «Украина». Фото из «Фейсбука» Тины Кароль



*У Олега Винника на будущий год большие планы: работа над новым альбомом, съемка нескольких клипов, а затем тур по стране. Фото пресс-службы Олега Винника



*"После новогодних праздников мы с мужем поедем на Мальдивы… за мальчиком", — призналась мама двух дочек Оля Полякова. Фото Сергея Тушинского, «ФАКТЫ»