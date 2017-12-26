Зустрінь своїх: в Facebook стартовала акция поддержки освобожденных украинских заложников

В Facebook анонсирована акция «Зустрінь своїх», целью которой является поддержка освобожденных из плена украинцев, которых завтра должны обменять на Донбассе.

В рамках мероприятия также люди самостоятельно организуются, чтобы группами выезжать в «Борисполь».

Планируется в т. ч. запустить бесплатные автобусы до аэропорта от станции метро «Бориспольская».

«Во-первых, тепло оденьтесь. Это не терминал с VIP-зоной и кофе по сто гривен за чашку. Поэтому берите с собой термосы с горячим чаем, а еще — флаги, шарики, цветы и плакаты, если захотите. Для людей это невероятный праздник, второе рождение», — сообщил на своей странице инициатор акции Юрий Гудименко.

Напомним, на Донбасс уже вылетела группа по сопровождению освобожденных украинских заложников.

