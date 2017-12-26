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Украинская группа в салоне самолета

Украинская группа по обеспечению обмена заложников вылетела на Донбасс (фото)

Инф. «ФАКТОВ»

26.12.2017 20:41 146

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Представители Украины вылетели на Донбасс для обеспечения обмена удерживаемыми лицами с боевиками. Об этом в Facebook сообщила первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко.

По ее словам, в состав группы по обмену входят уполномоченная Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская, представители Генпрокуратуры, эксперты минской гуманитарной группы, представителями СБУ и Минобороны.

«Даже в самолете — работаем», — сообщила первый вице-спикер.

Напомним, главарь террористов «ДНР» Александр Захарченко заявил, что обмен удерживаемыми лицами между боевиками и украинской стороной состоится 27 декабря ориентировочно в 13.00. В свою очередь президент Украины Петр Порошенко гарантировал, что всем освобожденным украинцам предоставят квалифицированную медицинскую помощь.

Фото Facebook Ирины Геращенко

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