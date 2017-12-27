ФИГУРКА ДНЯ.«Фарфоровые» истории.27 декабря 2017

В маленьком библейском городе Вифлееме мне приходилось в разные годы бывать неоднократно. И в составе официальных делегаций во время государственных визитов, когда ничего интересного практически увидеть не удается. И во время туристических поездок, которые позволяют порой увидеть многое из того, о чем даже самые толстые справочники умалчивают.

Конечно же, главной достопримечательностью Вифлеема (или Бэт-Лехема) является храм Рождества Христова. Для того, чтобы попасть в этот храм, нужно, наклонившись в три погибели, пройти через неширокое и невысокое отверстие в храмовой стене. Такие входы были придуманы давно и не случайно. Они не позволяли завоевателям и горделивым вельможам не только въезжать в святое место на коне или осле, но даже входить в полный рост, не желая склонить голову при входе. Кстати, уже в самом храме, перед пещерой Рождества Христова, находится рукотворная Вифлеемская икона Божией Матери. И, по утверждению людей знающих, это единственная икона, на которой Деву Марию можно увидеть улыбающейся.

В самой пещере место рождения Иисуса отмечено большой серебряной звездой, которая когда-то была позолочена и густо украшена драгоценными камнями. Всего этого уже давно нету, поскольку руки миллионов паломников и туристов до блеска затерли священное для всех серебро. Кстати, вифлеемская звезда, имеющая 14 характерных для нее лучей, обрамлена надписью, которая в переводе гласит ''Здесь родился Иисус Христос от Девы Марии''. В полукруглой нише над звездой висят 16 лампад, 6 из которых принадлежат православным, еще 6 — армянам и 4 — католикам. ''И родила Сына Своего первенца, и спеленала Его, и положила Его в ясли, потому что не было им места в гостинице…'' Именно ясли (кормушку для животных) использовала Пресвятая Богородица в качестве колыбели для младенца. Вот почему Деву Марию с маленьким Иисусом часто изображают рядом с животными и волхвами, посетившими это место вскоре после рождения Его.

Не стану больше утомлять вас описанием святых мест. Замечу только, что в память о первом посещении храма Рождества Христова я привез из Вифлеема прекрасный ручной работы комплект вырезанных из оливкового дерева фигур героев этого библейского события. А уже много позже, увлекшись коллекционированием фарфора, собрал немало исполненных в разной технике композиций, посвященных теме Рождества Христова. Сегодня решил познакомить вас с фрагментом одной из них.

Именинникам позвольте пожелать здоровья и добра. И радости душевной, столь характерной для нынешних праздничных дней. Будьте счастливы. Как всегда, искренне ваш.

Александр ШВЕЦ

РОЖДЕСТВО

Страна: Испания

Мануфактура: Lladro

Год создания: 2007

Скульптор: Dept. Diseño y Decoración

Размер: 22×44 cm