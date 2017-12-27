﻿

USD 27.94
RSS
СБУ

В СБУ назвали количество заложников, оставшихся на оккупированных территориях

Ирина ГОЛОТЮК, «ФАКТЫ»

27.12.2017 19:49 213

Размер текста: Абв  Абв  Абв  

На сегодняшний день уже освобождены или найдены 3215 украинцев. Об этом сообщил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак, комментируя возвращение украинских заложников.

«Нельзя не вспомнить о тех, кто еще остается заложником политики России, страны-агрессора, которая воюет против нас уже почти четыре года. Сергей Глондар, Богдан Пантюшенко, Александр Кориньков, Николай Карпюк, Станислав Клых и другие защитники Украины, которые более трех лет незаконно удерживаются в ОРДЛО и России. В целом заложниками остаются 103 человека в Донецке и Луганске и десятки в России», — отметил он.

Грицак заявил, что СБУ знает о каждом заложнике и приложит все силы для их освобождения.

«Мы знаем каждого из них поименно. И мы не остановимся, пока не освободим всех! Для нас также является приоритетом поиск и возвращение к своим родным 402 без вести пропавших», — сказал глава ведомства.

Как сообщалось ранее, сегодня состоялся обмен пленными между украинской стороной и боевиками «Л/ДНР». По последним данным, были освобождены 73 наших соотечественника, которых боевики держали в заложниках. В то же время боевикам были переданы 237 человек, поскольку 69 людей отказались ехать на оккупированную территорию.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Читайте также
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
ГOРОСКОП
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

На одесском рынке: — Молодой человек, зачем было забивать такого маленького кролика?! В нем же почти нет мяса! — Я его забил?! Здрасьте! Он сам умер!

Карта портала

© 1997—2017 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Версии