В СБУ назвали количество заложников, оставшихся на оккупированных территориях

На сегодняшний день уже освобождены или найдены 3215 украинцев. Об этом сообщил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак, комментируя возвращение украинских заложников.

«Нельзя не вспомнить о тех, кто еще остается заложником политики России, страны-агрессора, которая воюет против нас уже почти четыре года. Сергей Глондар, Богдан Пантюшенко, Александр Кориньков, Николай Карпюк, Станислав Клых и другие защитники Украины, которые более трех лет незаконно удерживаются в ОРДЛО и России. В целом заложниками остаются 103 человека в Донецке и Луганске и десятки в России», — отметил он.

Грицак заявил, что СБУ знает о каждом заложнике и приложит все силы для их освобождения.

«Мы знаем каждого из них поименно. И мы не остановимся, пока не освободим всех! Для нас также является приоритетом поиск и возвращение к своим родным 402 без вести пропавших», — сказал глава ведомства.

Как сообщалось ранее, сегодня состоялся обмен пленными между украинской стороной и боевиками «Л/ДНР». По последним данным, были освобождены 73 наших соотечественника, которых боевики держали в заложниках. В то же время боевикам были переданы 237 человек, поскольку 69 людей отказались ехать на оккупированную территорию.