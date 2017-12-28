Президент распорядился начать переговоры с РФ об освобождении украинцев-политзаключенных

Президент Петр Порошенко, находясь с визитом в Одесской области, подвел итоги и озвучил главные достижения уходящего года. В числе таких достижений глава государства назвал вчерашнее освобождение из плена террористов 74 украинцев.

По этому поводу глава государства распорядился немедленно возобновить переговоры с РФ о возврате наших заложников, находящихся на территории страны-агрессора, и тех, кто находится на оккупированной территории.

«Я дал поручение продолжить переговоры об освобождении Сенцова, Сущенко, Кольченко. Мы вернем всех: в том числе спецназовцев, нацгвардейцев и тех, кто находится в застенках в РФ. И должны донести до них — мы своих не бросаем. Это пропасть, которая отличает нас от России», — подчеркнул президент.

Остановился президент и на других веховых событиях уходящего года.

«Освобождение наших героев — одно из главных событий уходящего года. Но в конце года произошли и другие приятные события. США приняли решение о поставках нам летального оборонительного оружия. Оно поможет нашим воинам-героям еще лучше защищать Украину от агрессора», — добавил глава государства. Упомянул президент о безвизовом режиме с ЕС, который позволяет украинцам свободно путешествовать по Европе.

Напомним, на временно оккупированной территории Донбасса еще остались 93 украинских заложника. Пока террористы подтвердили готовность обменять 23−25 человек.