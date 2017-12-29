За пролитый борщ мать избила и выгнала на улицу 7-летнего сына, больного гриппом

В Виннице 37-летняя мать жестоко избила ремнем от сумки и выгнала из дому своего семилетнего сына только за то, что тот, наливая из кастрюли борщ, разлил его на пол. Рыдающий первоклассник побежал в школу, где обратился за помощью к социальному психологу.

«Увидев на руках мальчика следы побоев, психолог попросила его поднять свитер, чтобы осмотреть, нет ли телесных повреждений на других частях тела. Спина ребенка повергла ее в ужас: там все было в ссадинах, синяках и кровоподтеках. К тому же мальчик был явно болен — он кашлял, жаловался на боль в горле, у него была температура. Социальный психолог тут же вызвала в школу полицию и скорую помощь», — рассказала «ФАКТАМ» заместитель начальника отдела коммуникации Главного управления Национальной полиции в Винницкой области Ирина Добровольская.

В свою очередь начальник отдела ювенальной превенции Главного управления Национальной полиции в Винницкой области Людмила Кузнецова отметила, что мальчика забрали в больницу, где обработали его раны и начали лечить от гриппа и ангины.

«Кроме того, с ребенком побеседовала психолог. Мальчик уже отошел от пережитого шока, немного успокоился и даже стал говорить, что хочет домой к маме. Однако похоже, что он говорит так лишь потому, что очень напуган, и боится, что, попросив не отдавать его матери, получит от нее еще больше», — отметила она.

По словам Кузнецовой, семья, в которой воспитывается пострадавший ребенок, уже попадала в поле зрения ювенальной превенции.

«В прошлый раз мать за какой-то проступок тоже била и даже пытала этого мальчика. Связала ему руки так, что повредила кисти. По факту пыток было открыто уголовное производство, по которому сейчас проводится следствие. Следствие установило, что женщина воспитывает ребенка одна, ни мужа, ни других близких родственников у нее нет. Алкоголя и наркотиков она не употребляет, ведет внешне нормальный образ жизни. И соседи, и коллеги характеризуют ее как хорошую мать, агрессии за ней никогда не замечали. Именно в связи с положительными характеристиками матери ребенка на время судебного следствия оставили жить с ней. Однако нынешний случай доказал, что та вспышка гнева не была случайной и мальчика нужно изолировать от матери. Ближайшее время малыш будет находиться в больнице. Служба по делам детей будет решать вопрос о том, чтобы подавать в суд иск о лишении матери родительских прав», — рассказала она.

Стоит отметить, что вдобавок к уголовному производству об избиении и пытках мальчика, его мать теперь будут судить также за злостное невыполнение родительских обязанностей. Если суд признает ее виновным, женщине грозит до пяти лет лишения свободы.

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