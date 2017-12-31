Больная раком американка вышла замуж прямо в больнице и умерла 18 часов спустя после свадьбы (фото)
31-летняя жительница американского штата Коннектикут Хизер Линдсей, у которой был рак последней стадии, осуществила свою мечту и вышла замуж за любимого человека прямо в больнице. Трогательная фотография счастливой невесты, которая вскидывает руки в триумфальном жесте, покорила соцсети.
Хизер и ее жених, 35-летний Дэвид Мошер, познакомились в мае 2015 года на занятиях танцами и с тех пор были неразлучны. Вечером 23 декабря 2016 года Дэвид планировал сделать Линдсей предложение. Утром в этот день Хизер попросила Мошера сопроводить ее к врачу. И там они оба узнали шокирующую новость: у девушки диагностировали агрессивную форму рака груди. Это не остановило Мошера и вечером он попросил возлюбленную стать его женой. Он обставил все как можно более романтичным образом, арендовав запряженную лошадьми карету. «Я хотел, чтобы она почувствовала, что я буду рядом. И что ей не придется преодолевать этот путь одной», — говорит Дэвид.
Хизер прошла курс химиотерапии. В сентябре этого года ей стало лучше и пара назначила свадьбу на 30 декабря. Однако, вскоре врачи сообщили, что рак распространился на мозг и легкие. И посоветовали поторопиться с венчанием.
В результате, на неделю раньше запланированного, Хизер с помощью родных оделась в свадебное платье и надела парик, компенсирующий отсутствие выпавших в ходе лечения волос. После чего медсестры вкатили ее на кровати в больничную часовню, где ее ждали Дэвид, священник и гости, многие из которых не могли сдержать слез. «Это был момент, когда она хотела сказать: «Смерть, я тебя не боюсь! Я влюблена и не собираюсь отказываться от своей любви», — отметила подружка невесты Кристина.
Жених и невеста обменялись клятвами верности и пообещали «любить друг друга до тех пор, пока смерть их не разлучит». Это слова стали последними, которые произнесла в своей жизни Линдсей. Она умерла спустя 18 часов после бракосочетания. И 30 декабря вместо свадьбы состоялись ее похороны.
«Мы очень сильно любили друг другу. Не принимайте любовь, как данность, потому что вы можете ее лишиться в любой момент», — сказал Мошер.
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