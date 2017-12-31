В США белка-воровка напала на прибывшего по вызову офицера полиции (видео)

В полицию американского города Брокпорт (штат Нью-йорк) поступил необычный телефонный звонок. Владелец частного дома пожаловался, что к нему в жилище вторглась белка, которая принялась без разрешения поедать на кухне печенье.

На вызов явились двое офицеров, у одного из которых был нагрудный видеорегистратор. В поисках воришки они отправились на кухню, как вдруг появившаяся буквально из ниоткуда белка большими прыжками пересекла помещение и, подобравшись к полицейскому, бросилась ему прямо в лицо. Тот в шоке вскрикнул, а его коллега разразился истерическим смехом. Белка после этого принялась победоносно скакать по комнатам.

«Новогодняя вечеринка для белки началась рано», — прокомментировал на своей странице в Facebook этот инцидент департамент полиции Брокпорта. «Прибывшие на место действия офицеры Сайм и Доусон не ждали слишком теплого приема от белки», — говорится в сообщении. Указано, что зверек в итоге был пойман и выдворен из дома. Его выпустили в безопасном месте, не причинив вреда. Домовладелец испытал большое облегчение, избавившись от непрошеного гостя.

«Брокпортская полиция всегда готова прийти на помощь жителям», — отмечается в сообщении полицейского департамента.