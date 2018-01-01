Полярники, зимующие в Антарктиде на станции «Академик Вернадский», записали поздравление с Новым годом (видео)

Украинские полярники на антарктической станции «Академик Вернадский» встретили Новый год вначале по киевскому, а через семь часов — по местному времени. Об это «ФАКТАМ» сообщил сотрудник Национального научного антарктического центра Министерства науки и образования Украины Владимир Бочкарев.

«Зимовщики (их 12 человек) записали и разместили в Интернете видеопоздравление соотечественникам с наступившим 2018 годом. Хотят, чтобы его увидели как можно больше украинцев», — отметил Бочкарев.

По его словам, праздники полярники отмечают в станционном баре. Сухого закона на зимовке нет, поэтому по торжественным случаям разрешается выпить спиртного.

«Кстати, никто из ребят алкоголем не злоупотребляет — почитателей Бахуса (равно как и конфликтных людей) отсеиваем на стадии формирования состава экспедиции. За праздничный стол на нашей станции принято садиться в пиджаках, с галстуками», — сказал он.

Отметим, возглавляет зимовку (она 22 по счету) отец четырех детей опытнейший полярник Виктор Лукьященко.

Сейчас в Антарктиде лето, температура на станции (она находиться на острове Галиндез в пяти километрах от ледового материка) плюсовая. Проливы между островами постепенно очищаются ото льда. Это дает возможность отправляться на моторных лодках на соседние острова для проведения биологических исследований — наблюдений за колониями пингвинов и других антарктических обитателей. Кстати, колония пингвинов около 10 лет назад появилась и на Галиндезе.

С наступлением лета полярники начали принимать гостей: на «Академике Вернадском» побывали уже два больших судна с туристами, полярники провели для них экскурсии. А экипажи кораблей поделились с зимовщиками свежими фруктами и овощами, по которым наши ребята очень соскучились за долгую полярную зиму.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко, поздравляя украинцев с Новым годом, заявил о необходимости ускорения темпов роста экономики и повышения уровня жизни.