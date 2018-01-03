На Киевщине после ссоры с мужем женщина избила девятимесячную дочь
В Вышгородском районе Киевской области мать избила собственную девятимесячную дочку. Насилие она совершила после ссоры с мужем, сообщили в ГУ Национальной полиции Киевской области.
«В Вышгородском районе Киевской области горе-мать после ссоры с мужем согнала злость на 9-месячной дочери и избила младенца. Полицию и врачей вызвала неравнодушная женщина, которая увидела на улице молодую женщину с ребенком — у девочки были синяки на лице, да и одета она была совсем не по погоде», — говорится в сообщении.
Полиция открыла уголовное производство, а ребенка забрали у родителей.
Полицейские установили, что женщина родом из Днепра, после рождения дочери родители выгнали ее из дома.
Напомним, в Винницкой области за пролитый борщ мать избила и выгнала на улицу 7-летнего сына, больного гриппом.
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