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Ребенок

На Киевщине после ссоры с мужем женщина избила девятимесячную дочь

Инф. «ФАКТОВ»

03.01.2018 17:24 581

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В Вышгородском районе Киевской области мать избила собственную девятимесячную дочку. Насилие она совершила после ссоры с мужем, сообщили в ГУ Национальной полиции Киевской области.

«В Вышгородском районе Киевской области горе-мать после ссоры с мужем согнала злость на 9-месячной дочери и избила младенца. Полицию и врачей вызвала неравнодушная женщина, которая увидела на улице молодую женщину с ребенком — у девочки были синяки на лице, да и одета она была совсем не по погоде», — говорится в сообщении.

Полиция открыла уголовное производство, а ребенка забрали у родителей.

Полицейские установили, что женщина родом из Днепра, после рождения дочери родители выгнали ее из дома.

Напомним, в Винницкой области за пролитый борщ мать избила и выгнала на улицу 7-летнего сына, больного гриппом.

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