В Луксоре разбился воздушный шар с иностранными туристами

В пятницу, 5 января, в Египте разбился воздушный шар с иностранными туристами. Об этом сообщило Министерство здравоохранения Египта.

Погиб один человек. Еще 12 получили травмы.

Трагедия произошла в Луксоре, одном из самых популярных среди туристов мест в Египте. Пока власти не могут предоставить имена погибшего и пострадавших. Также не ясно, гражданами каких стран они являются.

Инциденты с воздушными шарами в Египте происходят, к несчастью, довольно часто. В 2016 году пострадали 22 китайских туриста. После этого египетские власти ввели временный запрет на использование воздушных шаров. Пока не ясно, был ли этот запрет снят, или в Луксоре кто-то его нарушил.

Самая смертоносная катастрофа, связанная с с воздушными шарами в Египте, произошла также в Луксоре в феврале 2013 года. Тогда погибли 19 человек.