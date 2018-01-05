﻿

USD 28.01
RSS
Воздушный шар

В Луксоре разбился воздушный шар с иностранными туристами

Игорь КОЗЛОВ, «ФАКТЫ»

05.01.2018 11:32 259

Размер текста: Абв  Абв  Абв  

В пятницу, 5 января, в Египте разбился воздушный шар с иностранными туристами. Об этом сообщило Министерство здравоохранения Египта.

Погиб один человек. Еще 12 получили травмы.

Трагедия произошла в Луксоре, одном из самых популярных среди туристов мест в Египте. Пока власти не могут предоставить имена погибшего и пострадавших. Также не ясно, гражданами каких стран они являются.

Инциденты с воздушными шарами в Египте происходят, к несчастью, довольно часто. В 2016 году пострадали 22 китайских туриста. После этого египетские власти ввели временный запрет на использование воздушных шаров. Пока не ясно, был ли этот запрет снят, или в Луксоре кто-то его нарушил.

Самая смертоносная катастрофа, связанная с с воздушными шарами в Египте, произошла также в Луксоре в феврале 2013 года. Тогда погибли 19 человек.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Читайте также
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
ГOРОСКОП
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Версии