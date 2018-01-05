Бывший «министр здравоохранения» оккупированного Крыма задержан в Киеве (фото, видео)

В Дарницком районе Киева сотрудники Службы безопасности Украины задержали так называемого бывшего «министра здравоохранения Крыма» Петра Михальчевского.



В квартире экс-чиновника по ул. Воскресенской был проведен обыск, в ходе которого обнаружены паспорт гражданина Российской Федерации, «служебное удостоверение» с подписью пособника оккупантов Сергея Аксенова, а также другие документы, подтверждающие сотрудничество Михальчевского с оккупационными властями.



На данный момент крымского «министра», который непосредственно участвовал в создании незаконных органов власти на временно оккупированном полуострове, задержали. Продолжаются следственные действия.

По данным телеканала «Прямой», Михальчевский получил свою должность в оккупационной администрации Крыма еще в марте 2014 года, после аннексии полуострова. Впрочем, «министром» он пробыл лишь несколько месяцев, а затем был снят с должности в связи с его некомпетентной работой (он якобы требовал деньги за медуслуги у жителей полуострова).

Кроме того, Михальчевский стал одним из тех людей, которые придумали очень интересную схему, как же выманить у украинцев украинские паспорта: он обещал, что все получат бесплатные медицинские полисы, но для этого необходимо обязательно получить российское гражданство и российский паспорт.

Как сообщалось ранее, СБУ направила в суды обвинительные акты в совершении государственной измены в отношении 11 бывших депутатов городского совета Севастополя. Расследование уголовных дел в отношении остальных 45 депутатов-изменников приостановлено в связи с розыском подозреваемых.