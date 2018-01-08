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свитолина

Украинская теннисистка Свитолина стала четвертой в мировом рейтинге

Инф. «ФАКТОВ»

08.01.2018 10:30 103

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8 января Женская теннисная ассоциация обновила свой рейтинг сильнейших спортсменов. 23-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина поднялась в списке на две позиции и теперь занимает четвертое место в мировом рейтинге.

свитолина

Выше украинки в рейтинге румынка Симона Халеп (1-е место), датчанка Каролин Возняцки (2-е место), испанка Гарбинье Мугуруса (3-я позиция).

6 января в австралийском Брисбене Свитолина выиграла десятый в своей карьере турнир WTA, разгромив Александру Саснович из Беларуси. После победы украинская спортсменка заявила, что она счастлива такому началу соревновательного сезона.

Фото Sapronov Yuri/Facebook

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