Американские ученые сумели превратить клетки кожи в функционирующие мышцы

Ученые Университета Дьюка, расположенного в американском штате Северная Каролина, сумели создать из клеток кожи в функционирующую мыщцу. Это достижение может поспособствовать революционному прорыву в лечении ряда заболеваний — в том числе мышечной дистрофии Дюшенна, генетической патологии, связанной с нарушением строения мышечных волокон. Мышечные волокна при этой болезни распадаются, в результате чего теряется способность к передвижению.

Как сообщает UPI, клетки кожи были перепрограммированы в лабораторных условиях. Сначала они преобразовались в стволовые клетки, способные превращаться в ткани любого типа. После этого они подверглись воздействию молекулы Pax7, которая сигнализирует клеткам о необходимости превратиться в мышцы. Полученные скелетные мышцы были работающими, хотя и не такими сильными, как клетки обычной мускулатуры. Однако спустя четыре недели выращенные клетки уже могли сокращаться и реагировать на внешние раздражители как обычная мышечная ткань.