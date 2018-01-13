В "ДНР" появились проукраинские листовки с извинениями

В субботу, 13 января, в подконтрольном террористической «ДНР» Докучаевске появились листовки «Волноваха, извини за убийство».

Об этом сообщает в Facebook журналист Андрей Цаплиенко.

«Батарея стреляла со стороны Докучаевска. Оккупированного города. В автобусе погибли 12 человек, 18 получили ранения. Мы помним этот день. Но, оказывается, не только мы. Сегодня в Докучаевске, который контролирует ДНР, появились эти листовки. С извинениями в содеянном преступлении. С напоминанием, кто это сделал. На чьих руках кровь земляков», — написал Цаплиенко.

Журналист сообщил, что открыток было много: их клеили на зданиях и заборах нескольких улиц, а боевики ДНР спешно пытались их сорвать, но некоторым удалось их не только прочитать, но и сфотографировать.

Напомним, на Донбассе боевики много раз нарушали перемирие: два бойца ВСУ ранены.