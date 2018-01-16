В Колумбии рухнул мост высотой 446 метров: погибли 10 человек

Министерство гражданской обороны Колумбии (Civil Defense authorities) сообщило о том, что самое меньше 10 человек стали жертвами обрушения нового, только еще строящегося моста на границе провинции Кундинамарка и Мета. Об этом пишет CNN.

«Жертвами являются строители, которые работали на мосту. Мы пока что выясняем, каким было точное количество людей, которые находились на мосту», — говорится в сообщении.

На месте катастрофы проводятся спасательные работы. Под завалами до сих пор могут находиться рабочие.

Согласно информации представителей министерства, девять человек погибли во время обрушения, десятый же человек умер в больнице.

Мост должен был стать частью главной магистрали, которая соединяет столицу страны Боготу с Вильявиченсио, городом к юго-востоку от столицы. Согласно оценкам Национального агентства по инфраструктуре, его высота составляла в 446 метров.

На данный момент причина обвала неизвестна.

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