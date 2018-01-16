Итальянский подросток через суд запретил матери публиковать свои снимки в Facebook

В Италии 16-летний житель Рима подал в суд на собственную мать и выиграл дело. Подросток обвинил родительницу в том, что она постоянно публикует его снимки, а также подробности его личной жизни в соцести Facebook, не получив на то разрешения. По словам мальчика, подавшего иск в конце прошлого года, поведение матери настолько серьезно повлияло на его социальную жизнь и на его репутацию среди сверстников, что теперь он вынужден подумывать о переезде на постоянное место жительства в США, где он сможет пойти в другую школу и «начать все сначала».

Судья Моника Велетти встала на сторону подростка. Она постановила, что мать обязана удалить из сети все фотографии, видео и всю текстовую информацию, касающуюся ее ребенка, к 1 февраля 2018 года. Иначе она должна будет уплатить штраф в размере 10 тысяч евро.

Сообщается, что мальчик находился в открытом конфликте с матерью после ее развода с его отцом. После разрыва с мужем женщина принялась «безудержно» размещать в соцсети фотографии, а также детали личной жизни своего сына. При этом она заходила настолько далеко, что называла его «пациентом психбольницы» и сравнивала с «убийцей».

Адвокат школьника Джузеппе Кроари утверждает, что мать нарушила правила Facebook и законы страны. По итальянскому законодательству авторское право на фотографии принадлежит тому, кто на них изображен, и он должен дать свое согласие на публикацию снимков в соцсети.

Два года назад в суд на своих родителей подала также 18-летняя жительница Австрии. По ее словам, мать с отцом опубликовали в Facebook более 500 ее фотографий.