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Петр Порошенко у елки

У Порошенко рассказали, где побывала семья президента Украины на Новый год

Инф. «ФАКТОВ»

17.01.2018 8:15 467

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Президент Украины Петр Порошенко рассказал, что встречал Новый год дома, в семейном кругу, однако несколько дней провел в Ивано-Франковской области и побывал «с целью короткого отдыха» на Мальдивах.
Об этом Интерфаксу-Украина сообщила пресс-служба главы государства.

«Информируем, что Новый 2018 год президент встречал дома, в семейном кругу. Несколько дней он провел в государственной резиденции „Гута“ на Ивано-Франковщине», — говорится в сообщении

Отмечается, что отдых на Мальдивах Порошенко оплатил «из собственного счета задекларированных средств, что будет отражено в его электронной декларации».

Также в пресс-службе разъяснили, что решение об обнародовании информации об этих поездках постфактум было принято заранее, исходя из соображений безопасности.

Напомним, Петр Порошенко составил свой топ-7 лучших украинских песен.

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