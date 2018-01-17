У Порошенко рассказали, где побывала семья президента Украины на Новый год

Президент Украины Петр Порошенко рассказал, что встречал Новый год дома, в семейном кругу, однако несколько дней провел в Ивано-Франковской области и побывал «с целью короткого отдыха» на Мальдивах.

Об этом Интерфаксу-Украина сообщила пресс-служба главы государства.

«Информируем, что Новый 2018 год президент встречал дома, в семейном кругу. Несколько дней он провел в государственной резиденции „Гута“ на Ивано-Франковщине», — говорится в сообщении

Отмечается, что отдых на Мальдивах Порошенко оплатил «из собственного счета задекларированных средств, что будет отражено в его электронной декларации».

Также в пресс-службе разъяснили, что решение об обнародовании информации об этих поездках постфактум было принято заранее, исходя из соображений безопасности.

Напомним, Петр Порошенко составил свой топ-7 лучших украинских песен.