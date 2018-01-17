Инцидент со «скорой» в Одессе: врач и фельдшер уволены

На станции «скорой» помощи «ФАКТАМ» рассказали, что накануне выезда на вызов к железнодорожному вокзалу медики отмечали 40-летие врача указанной бригады. Это же подтвердил главный врач городской станции скорой помощи Федор Михайлюк, заметивший, что по данному факту уже начато служебное расследование. Также стало известно, что это — специализированная (так называемая психиатрическая) бригада скорой помощи.

«Произошел возмутительный случай. Проведено служебное расследование. И врач, и фельдшер уволены по статье Кодекса законов о труде (нахождение на рабочем месте в нетрезвом виде). Врач отказался от освидетельствования. У фельдшера — 2,2 промилле алкоголя в крови», — сообщил руководитель департамента здравоохранения Одесской обладминистрации Вячеслав Полясный.

Напомним, полиция открыла уголовное производство — сразу по двум статьям УК Украины — по факту смерти человека, умершего на улице из-за неоказания помощи «скорой», врач и фельдшер которой были в состоянии алкогольного опьянения.

В полиции отмечают: когда на место ЧП прибыли патрульные полицейские, мужчина пожаловался на состояние здоровья и правоохранители сразу же вызвали «скорую».

«Его состояние ухудшилось, и до приезда медиков патрульные начали оказывать ему первую медицинскую помощь. Усилия правоохранителей были направлены на спасение жизни человека, что продолжалось почти час. Однако за это время врачи так и не доехали до места происшествия», — рассказали в полиции.

Через 40 минут после вызова правоохранители заметили машину «скорой», которая стояла на значительном расстоянии от места, где умирал человек. К медикам дважды подходили полицейские и указывали, куда именно нужно ехать, акцентируя внимание врачей на критическом состоянии больного. Однако даже после этого автомобиль медицинских работников еще минут 20 не двигался с места.

«Именно в это время пострадавший скончался», — подчеркивают в полицейском главке и уточняют, что «скорая» подъехала к месту ЧП уже после смерти гражданина.

По данному факту начато уголовное производство, предусмотренное ч.2 ст. 139 (неоказание помощи больному медицинским работником) и ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что в Одессе задержаны пьяные врач и фельдшер бригады скорой помощи, не оказавшие помощь умирающему на улице человеку.