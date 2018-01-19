Окунуться в прорубь и освятить воду собираются два миллиона украинцев

Сегодня Украина празднует Крещение. Ожидается, что в церковных службах, освящении воды и окунаниях в проруби примут более 2,7 миллиона человек. Праздничные богослужения и освящение воды состоятся более чем в 11,8 тыс. храмов и у 1,3 тыс. водоемов.

Как сообщает Национальная полиция, для обеспечения безопасности граждан в местах богослужений привлечены дополнительные силы — около 12 тыс. полицейских и бойцов Нацгвардии.

Наибольшее количество массовых мероприятий состоится во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Волынской областях. В Киеве богослужения пройдут в 118 церквях. Как ожидается, отмечать праздник будут более 12 тыс. человек, а поддерживать порядок и безопасность в местах богослужений — более 300 правоохранителей.

Напомним, ранее врачи обнародовали список хронических заболеваний, при которых купание в проруби противопоказано. Также не рекомендованы подобные купания для детей до двух-трех лет.

О национальных традициях празднования Крещения читайте тут.

Фото intermarium.com.ua