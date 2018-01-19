"Не ходи в школу - будет мясо", - предупреждали старшеклассников в Улан-Удэ (видео)

В пятницу, 19 января, стало известно, что некоторые старшеклассники в поселке Сосновый Бор в Бурятии знали о готовящемся нападении на местную школу. Об этом телеканалу «Тивиком» рассказала одна из жительниц Улан-Удэ.

Женщина уточнила, что вооруженное нападение совершили девятиклассники. А пострадали ученики 7-го класса во время урока русского языка и литературы.

По слова женщины, одна из старшеклассниц написала в мессенджере, что получила «предупреждение от мальчиков». Девочке сказали «не ходить в школу» 19 января, потому что «там будет мясо».

Напомним, в России за четверо суток произошли три инцидента в школах, в которых ранения получили дети и учителя.