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Класс в школе в Бурятии после нападения

"Не ходи в школу - будет мясо", - предупреждали старшеклассников в Улан-Удэ (видео)

Игорь КОЗЛОВ, «ФАКТЫ»

19.01.2018 10:23 417

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В пятницу, 19 января, стало известно, что некоторые старшеклассники в поселке Сосновый Бор в Бурятии знали о готовящемся нападении на местную школу. Об этом телеканалу «Тивиком» рассказала одна из жительниц Улан-Удэ.

Женщина уточнила, что вооруженное нападение совершили девятиклассники. А пострадали ученики 7-го класса во время урока русского языка и литературы.

По слова женщины, одна из старшеклассниц написала в мессенджере, что получила «предупреждение от мальчиков». Девочке сказали «не ходить в школу» 19 января, потому что «там будет мясо».

Напомним, в России за четверо суток произошли три инцидента в школах, в которых ранения получили дети и учителя.

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