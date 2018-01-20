﻿

USD 28.78
RSS
Полиция Одессы

Перестрелка в Одессе: опубликовано фото оружия и подпольной мастерской "новосельского стрелка"

Инф. «ФАКТОВ»

20.01.2018 0:14 248

Размер текста: Абв  Абв  Абв  

В подвале дома мужчины, который расстрелял своего товарища и полицейских на Новосельского в Одессе 19 января, правоохранители нашли подпольный цех по производству оружия. Об этом говорится в сообщении пресс-службы областного управления полиции на странице в Facebook.

«На месте правоохранители изъяли несколько единиц огнестрельного оружия, в т. ч. пистолет-пулемёты оригинальной конструкции», — говорится в сообщении.

Из аналогичного оружия, напомним, вёл огонь и сам стрелок.

Ранее сообщалось о том, что во время задержания мужчины, который находился в розыске по подозрению в совершении уголовного преступления, злоумышленник начал сопротивляться и открыл по полицейским огонь из автоматического огнестрельного оружия. По предварительным данным, в результате стрельбы ранения получили пять человек. Трое из них — правоохранители, один — случайный очевидец происшествия и еще один человек — находившийся в одном помещении со стрелявшим.

Чтобы прекратить противоправные действия злоумышленника, работники полиции применили табельное огнестрельное оружие, в результате чего правонарушитель был убит. В помещении, из которого велась стрельба, полицейские нашли вход в катакомбы, где был обнаружен целый арсенал оружия.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Читайте также
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
ГOРОСКОП
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

Лекарства так подорожали, что скоро их впору будет дарить друг другу на Новый год.

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Версии