Перестрелка в Одессе: опубликовано фото оружия и подпольной мастерской "новосельского стрелка"

В подвале дома мужчины, который расстрелял своего товарища и полицейских на Новосельского в Одессе 19 января, правоохранители нашли подпольный цех по производству оружия. Об этом говорится в сообщении пресс-службы областного управления полиции на странице в Facebook.

«На месте правоохранители изъяли несколько единиц огнестрельного оружия, в т. ч. пистолет-пулемёты оригинальной конструкции», — говорится в сообщении.

Из аналогичного оружия, напомним, вёл огонь и сам стрелок.

Ранее сообщалось о том, что во время задержания мужчины, который находился в розыске по подозрению в совершении уголовного преступления, злоумышленник начал сопротивляться и открыл по полицейским огонь из автоматического огнестрельного оружия. По предварительным данным, в результате стрельбы ранения получили пять человек. Трое из них — правоохранители, один — случайный очевидец происшествия и еще один человек — находившийся в одном помещении со стрелявшим.

Чтобы прекратить противоправные действия злоумышленника, работники полиции применили табельное огнестрельное оружие, в результате чего правонарушитель был убит. В помещении, из которого велась стрельба, полицейские нашли вход в катакомбы, где был обнаружен целый арсенал оружия.