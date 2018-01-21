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Турецкие танки вошли в Сирию

Турецкие танки вошли в Сирию

Инф. «ФАКТОВ»

21.01.2018 13:55 313

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Турецкие сухопутные войска в воскресенье, 21 января, вошли на территорию Сирии.

Об этом сообщает государственное турецкое агентство Anadolu.

Турецкая бронетехника, подразделения спецназа и пехотные подразделения продвинулись в пределах 5 км в направлении Африна в рамках операции «Оливковая ветвь», говорится в сообщении. Отмечается, что во время движения столкновений не произошло.

«Операция „Оливковая ветвь“ продолжается, как и запланировано, и началось наземное наступление», — заявили турецкие военные на второй день операции.

Ранее генштаб Турции сообщил, что боевые самолеты и артиллерия обстреляли 153 объекта Рабочей партии Курдистана на территории Африна.

Напомним, Турция заявила об обстреле своей провинции со стороны Сирии.

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