Турецкие танки вошли в Сирию
Турецкие сухопутные войска в воскресенье, 21 января, вошли на территорию Сирии.
Об этом сообщает государственное турецкое агентство Anadolu.
Турецкая бронетехника, подразделения спецназа и пехотные подразделения продвинулись в пределах 5 км в направлении Африна в рамках операции «Оливковая ветвь», говорится в сообщении. Отмечается, что во время движения столкновений не произошло.
«Операция „Оливковая ветвь“ продолжается, как и запланировано, и началось наземное наступление», — заявили турецкие военные на второй день операции.
Ранее генштаб Турции сообщил, что боевые самолеты и артиллерия обстреляли 153 объекта Рабочей партии Курдистана на территории Африна.
Напомним, Турция заявила об обстреле своей провинции со стороны Сирии.
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
влажность:
давление:
ветер:
“ Мозги — не брови. Если нет, не нарисуешь!.. ”