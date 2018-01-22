В Киеве фура зацепила путепровод (фото, обновлено)

В понедельник, 22 января, в Киеве обрушилась часть конструкций на путепроводе на пересечении проспекта Комарова и бульвара Гавела. Фото инцидента разместил ресурс dtp.kiev.ua в Facebook.

«Вслед за Лепсе: декоммунизируется мост через Комарова, путепровод на В. Гавела. Обрушилась часть конструкций», — говорится в сообщении.

После инцидента полиция перекрыла проезд, направляя транспорт через петлю/разворот. В результате образовалась километровая пробка.

Коммунальная корпорация «Киевавтодор» уточнила, что поврежден был не мост, а временная металлическая конструкция, установленная ​​для ремонта путепровода. Сам путепровод и его несущие конструкции не пострадали. После того как разборка металлической конструкции завершилась, движение транспорта было восстановлено в обычном режиме.

Причиной инцидента стал транзитный грузовой транспорт с полуприцепом. Он оказался выше, чем требовалось для беспрепятственного проезда под путепроводом.

Напомним, в начале 2017 года в Киеве обрушилась часть Шулявского мостового путепровода.