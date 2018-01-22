Киев обеспечен вакциной и сывороткой от дифтерии, - КГГА

Киев полностью обеспечен вакциной от дифтерии. Об этом сообщила директор департамента здравоохранения Киевской городской государственной администрации Валентина Гинзбург, отметив, что за последние три года случаев заболевания этим недугом в столице зафиксировано не было.

«Что касается заболеваемости дифтерией, то в Киеве в течение последних трех лет случаев не зарегистрировано. Что касается вакцин, то они есть. Около 200 тыс. различных вакцин, так как есть для взрослых, для детей, то есть различные формы. Они есть в наличии в Киеве. По итогам 2017 года процент охвата составил 93%», — сказала она.

По словам чиновницы, киевские власти получили заверения от Министерства здравоохранения, что для столицы есть и сыворотка от дифтерии.

«Противодифтерийная сыворотка в декабре, по информации Министерства здравоохранения, была получена. Перераспределения в Киев не было. Она не распределена, но, учитывая, что склады расположены на территории Киева, можно говорить, что она есть», — сказала Гинзбург.

Глава департамента здравоохранения КГГА напомнила также, что в Украине существуют 10 вакциноуправляемых заболеваний, и национальный календарь прививок это учитывает. Поэтому, по ее словам, не нужно от одного заболевания бросаться в другое, а следует планово вакцинироваться.

Напомним, ранее Министерство здравоохранения призвало жителей Украины сделать прививку против дифтерии, мотивируя это опасностью болезни и низким уровнем вакцинирования.