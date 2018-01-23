Украинская армия на 83% состоит из военнослужащих-контрактников, - Муженко

В 2017 году контракт с Вооруженными Силами Украины подписали более 36 тыс. человек. Об этом сообщил начальник Генерального штаба — главнокомандующий ВСУ генерал армии Виктор Муженко.

«На контрактную основу в ВСУ на службу за минувший год пришли 36 700 человек. На сегодняшний день в армии на контрактной основе служат более 168 тыс. человек, в том числе более 48 тыс. офицеров», — сказал он в ходе заседания Комитета реформ в Министерстве обороны Украины.

По его словам, на данный момент военнослужащие-контрактники составляют 83% всей численности акраинской армии, еще 17% - солдаты срочной службы. Кроме того, ВСУ насчитывают 140 тыс. резервистов.

Напомним, ранее в корпорации «Укроборонпром» пообещали, что начиная с 2018 года новые танки «Оплот» будут строить только для украинской армии.