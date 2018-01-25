Почетной гостьей форума в Давосе стала робот София (видео)

На Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария), кроме политиков и экономистов, засветились и очень необычные гости. Участником мероприятий в Давосе стала робот София — человекоподобный робот с искусственным интеллектом.

Участвуя в мероприятиях Давоса, София заявила, что между людьми и роботами возможен «ценный и продуктивный диалог», а людям под силу изменить к лучшему свои представления о роботах, особенно если не снимать фильмы, где механизмы представлены угрозой.

Побывала София и в Ukrainian House Davos. Там ей можно было задать вопросы и устроить совместную фотосессию.

Видео liga.net

Робот София была создана компанией Hanson Robotics из Гонконга в 2015 году. София способна поддерживать несложные беседы, отражая на «лице» до шести десятков различных эмоций. Сначала у Софии была только верхняя половина тела, но, получив ноги, робот научилась ходить и танцевать.

В своих первых интервью София рассказывала, что она появилась, чтобы менять мир к лучшему. Затем робот пригрозила уничтожить человечество, но позже уточнила, что это была такая шутка.

В октябре 2017 года София получила подданство Саудовской Аравии и стала первым в мире роботом с паспортом.