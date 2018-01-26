Опра Уинфри не хочет баллотироваться в президенты

Опра Уинфри заявила в интервью американскому журналу InStyle, что участвовать в президентской гонке — это не для нее. Об этом пишет BBC.

О том, что телеведущая могла бы стать первой женщиной-президентом США, заговорили после ее речи на церемонии вручения премии «Золотой глобус» в начале января. Она с большим убеждением говорила о проблеме расизма, об отношениях полов, о власти, а также о получившей широкий международный резонанс кампании против сексуальных домогательств Me Too («Я тоже») .

Однако, в интервью InStyle Опра Уинфри заявила: «Я уверенна в себе и хорошо знаю, что могу, а что — нет. И это не то, что меня интересует… Мне даже предлагали помочь с кампанией. Но это не для меня».

В США Опра Уинфри — известный бренд. Ее телешоу выходило в эфир четверть века, потом ведущая создала свой собственный телеканал. Она снималась в кино и продюсировала фильмы, открыла женскую академию в ЮАР и основала собственный журнал.

Как и Мадонну, 64-летнюю Опру знают в США больше по имени, чем по фамилии. Многие годы телеведущая избегала политических суждений, чтобы ненароком не нанести ущерб своему бренду. Она оставалась над битвой и много лет не поддерживала публично никого из кандидатов в президенты.

Изменила она этому правилу в 2008 году, поддержав Барака Обаму, и в 2016 году — ради Хиллари Клинтон.

Действующий президент США Дональд Трамп возможность появления Опры Уинфри в списке кандидатов на выборах-2020 прокомментировал так: «Участвовать в президентской гонке с Опрой было бы весело. Я ее хорошо знаю. Опра мне нравится. Но я не думаю, что она не будет баллотироваться». В социальных сетях стали набирать популярности хэштеги #Oprah2020 и #OprahForPresident. В поддержку кандидатуры Уинфри даже высказались звезды Голливуда — Том Хенкс, Мэрил Стрип и Стивен Спилберг.

Ранее сообщалось о том, что Опра Уинфри попала в выпуски новостей в связи со стихийными бедствиями в Калифорнии.