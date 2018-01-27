Данилишин: Миссия МВФ может прибыть в Украину в середине февраля

Председатель Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин заявил о том, что в середине февраля в Украину может приехать миссия Международного валютного фонда. Об этом он сказал в эфире «5 канала».

«Главным результатом Давоса является то, что Украину начинают воспринимать как активного переговорщика, и я думаю, что результаты даже встречи президента Украины с Кристин Лагард, директором-распорядителем Международного валютного фонда, их получасовой разговор — об этом свидетельствует и пресс-конференция президента Украины, и сама Лагард — имеет соответствующие результаты», — уверен экс-министр экономики Украины.

Также Данилишин добавил: «Мы ожидаем приезд миссии МВФ где-то в середине февраля».

Ранее президент Украины Петр Порошенко отмечал, что миссия МВФ прибудет в Украину «до апреля». Кроме того, ранее сообщалось о том, что Нацбанк рассчитывает получить от МВФ около 2 млрд долларов. Известно, что на данный момент долг Украины перед МВФ составляет 12,1 млрд долларов. Данная сумма складывается из обязательств Нацбанка (7,2 млрд долларов) и Министерства финансов (4,9 млрд долларов). Ранее глава Стратегической группы советников по поддержке реформ в Украине Иван Миклош заявил, что Украина не сможет выполнять долговые обязательства без сотрудничества с МВФ. По его мнению, Украина должна в 2018 году продолжать проводить реформы, без которых она не сможет финансировать свои обязательства без программы валютного фонда. К тому же Министерство финансов надеется на получение от МВФ в 2018 году более 2 траншей. При этом Данилюк считает преждевременным начинать переговоры с МВФ о новой программе, поскольку Украина не выполнила предыдущие требования, в частности, о создании Антикоррупционного суда.

Отметим, что открытая в марте 2015 г. четырехлетняя программа EFF общим объемом около 17,11 млрд долл. с первым траншем в 5 млрд долл. предполагала ежеквартальный пересмотр программы, выделение в 2015 г. еще трех траншей по 1,63 млрд долл. и уменьшение квартальных траншей в 2016—2018 годах до 0,61 млрд долларов.