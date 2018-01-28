Федерер в пятисетовом финале выиграл 20-й турнир "Большого шлема"

Легендарный швейцарский теннисист Роджер Федерер второй год подряд и шестой раз в карьере стал победителем Открытого чемпионата Австралии в мужском одиночном разряде. В финале турнира 36-летний спортсмен, занимающий вторую строку мирового рейтинга, в труднейшем пятисетовом противостоянии взял верх над шестой ракеткой мира хорватом Марином Чиличем.

Десятая очная дуэль теннисистов (счет предыдущих — 8:1 в пользу швейцарца), продолжавшаяся три часа и три минуты, завершилась в пользу Федерера — 6:2, 6:7 (5), 6:3, 3:6, 6:1.

Интересно, что спортсмены ранее уже встречались в финалах турнира «Большого шлема» — в прошлом году на Уимблдоне — и тогда победа также досталась швейцарскому теннисисту (6:3, 6:1, 6:4).

Выиграв нынешний Australian Open, Роджер Федерер завоевал юбилейный 20-й титул на турнирах «Большого шлема», еще больше отдалившись по этому показателю от ближайшего преследователя Рафаэля Надаля, у которого 16 таких побед .

Также победа в Мельбурне пополнит счет швейцарца на 4 миллиона австралийских долларов призовых (3,2 миллиона в американской валюте). Финалист Марин Чилич получит вдвое меньшую сумму.

Напомню, что победительницей Australian Open в женском одиночном разряде стала датчанка Каролина Возняцки, обыгравшая в финале румынку Симону Халеп.