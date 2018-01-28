Авто смяло пять припаркованных машин во время масштабного ДТП в Киеве (фото)

В воскресенье, 28 января, на проспекте Победы в Киеве, рядом с метро Политехнический институт автомобиль Chevrolet въехал в припаркованные машины.

Кроме Chevrolet, в аварии пострадали еще пять автомобилей, а также киоск, возле которого она стояли.

Водитель Chevrolet двигался в крайней левой полосе, его занесло, и машина врезалась в отбойник. После этого автомобиль отбросило на машины, припаркованные в выделенной для общественного транспорта полосе.



Водитель Chevrolet отказался от освидетельствования на алкоголь. На место прибыли две бригады скорой помощи, но госпитализация никому не понадобилась.



Из-за аварии на участке дороги от Шулявки до Политехнического института образовалась сильная пробка.

Напомним, ранее в пригородном Ирпене на перекрестке улиц Лысенка и Давыдчука произошло столкновение «Ланоса» с польской регистрацией и «Фольксвагена».