﻿

USD 28.55
RSS
Авто смял пять припаркованных машин во время масштабного ДТП в Киеве (фото)

Авто смяло пять припаркованных машин во время масштабного ДТП в Киеве (фото)

Василий ТАЛЬСКИЙ, специально для «ФАКТОВ»

28.01.2018 19:06 410

Размер текста: Абв  Абв  Абв  

В воскресенье, 28 января, на проспекте Победы в Киеве, рядом с метро Политехнический институт автомобиль Chevrolet въехал в припаркованные машины.

Кроме Chevrolet, в аварии пострадали еще пять автомобилей, а также киоск, возле которого она стояли.

Водитель Chevrolet двигался в крайней левой полосе, его занесло, и машина врезалась в отбойник. После этого автомобиль отбросило на машины, припаркованные в выделенной для общественного транспорта полосе.


Водитель Chevrolet отказался от освидетельствования на алкоголь. На место прибыли две бригады скорой помощи, но госпитализация никому не понадобилась.


Из-за аварии на участке дороги от Шулявки до Политехнического института образовалась сильная пробка.

Напомним, ранее в пригородном Ирпене на перекрестке улиц Лысенка и Давыдчука произошло столкновение «Ланоса» с польской регистрацией и «Фольксвагена».

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Читайте также
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
ГOРОСКОП
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

— Д-а-а-а... — сказала бабка, pассматривая женские трусики стринги на вещевом рынке. — Случись что — и опозориться некуда!

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Версии